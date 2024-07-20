Trump: Ukrayna'daki savaşı bitireceğim

Eski ABD Başkanı ve Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimine aday olan Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.





Trump görüşmeye dair kendisine ait sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık. Beni başarılı geçen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi ve ABD başkanlığım için tebrik etti. Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen iğrenç suikast girişimini kınadı ve ABD halkının bu zamanlarda birlik ruhuyla bir araya geldiğini belirtti. Ben ABD'nin bir sonraki Başkanı olarak dünyaya barış getireceğim ve çok sayıda cana mal olan, sayısız masum aileyi mahveden savaşı sona erdireceğim" ifadelerini kullandı.





'ABD'ye her zaman minnettar olacaktır'