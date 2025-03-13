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Trump'a 'baykuş' çağrısı

Trump'a 'baykuş' çağrısı

10:1013/03/2025, Perşembe
DHA
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ABD'de öldürülmesi planlanan 450 bin baykuş için Trump'a çağrı.
ABD'de öldürülmesi planlanan 450 bin baykuş için Trump'a çağrı.

ABD'de 19 Kongre üyesi, Trump yönetiminden nesli tükenmekte olan benekli baykuşları koruma adına çizgili baykuşların öldürülmesini öngören planın iptalini istedi.

ABD Kongresi'nden 19 üye, İçişleri Bakanı Doug Burgum'a ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisi'nin (USFWS) çizgili baykuşları hedef alan planına karşı ortak bir mektup yazdı. Plan, Pasifik Kuzeybatı'daki orman ekosistemini koruma amacı taşıyor. Ancak doğrudan 450 binden fazla çizgili baykuşun, nesli tehlike altında olan benekli baykuşları korumak adına 30 yıl içinde öldürülmesini öngörüyor. Kongre üyeleri, bu girişimi hem etik açıdan hem de maliyet açısından eleştirerek tepki gösterdi. Mektupta, planın maliyetli olacağı, baykuş başına 3 bin dolara mal olacağı ve toplamda 1,35 milyar doları aşabilecek bir bütçe gerektireceği belirtildi.



USFWS tarafından onaylanan avlanma planına göre, California, Oregon ve Washington eyaletlerinde özel eğitim almış kişilere yetki verilerek çizgili baykuşların sistematik şekilde avlanması planlanıyor. Yetkililer, çizgili baykuşların daha baskın ve agresif bir tür olması nedeniyle benekli baykuşların yaşam alanlarını tehdit ettiğini belirtiyor. Bu nedenle planın, benekli baykuşların neslini korumayı hedeflediği savunuluyor.




#trump
#ABD
#Baykuş

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