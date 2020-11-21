Trump’a Twitter darbesi

Twitter sözcüsü Nick Pacilio gönderdiği bir e-postada, Twitter’ın, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray kurumsal Twitter hesaplarının geçişini desteklemeye aktif olarak hazırlandığını söyledi.

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Politico’nun haberine göre, Başkan Donald Trump kabul etsin ya da etmesin ABD Başkanı’na ait ‘POTUS’ hesabı, Joe Biden’ın yemin etmesinin ardından kendisine teslim edilecek.

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Şu an Trump tarafından kullanılan ‘POTUS’ hesabı dışında benzer adımlar ABD Başkanlığı ile ilgili ‘whitehouse’, ‘VP’, ‘FLOTUS’ hesapları için de atılacak.

Twitter’a göre devir teslim, Trump ekibi ile gelecek olan Biden ekibi arasında bilgi paylaşımını gerektirmiyor. Bu hesaplardaki mevcut tüm tweetler arşivlenecek ve Twitter o gün hesaplardan hiç paylaşım yapılmamış gibi hesabı sıfırlayıp Biden yönetimine aktaracak.