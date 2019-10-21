Dünya Trumpdan Suriye açıklaması PYDlilere onları 400 yıl koruyacağımıza dair söz vermedik
BARIŞ PINARI HAREKATI

Trump'dan Suriye açıklaması: PYD'lilere onları 400 yıl koruyacağımıza dair söz vermedik

ABD Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Trump, "Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız. PYD Suriye'deki belli yerlerden çekiliyor. PYD'lilere onları 400 yıl koruyacağımıza dair bir söz vermedik" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, "(Suriye) Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız." ifadesini kullandı.

Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısı öncesi gazetecilere, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma konusunda açıklamalarda bulundu.

"Çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti"

  • Trump, "Güzel haberler geliyor, ateşkes sürüyor. Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız. PYD Suriye'deki belli yerlerden çekiliyor. PYD'lilere onları 400 yıl koruyacağımıza dair bir söz vermedik" değerlendirmesinde bulundu.

Barack Obama dönemindeki Suriye politikasını da eleştiren Trump, "DEAŞ o dönemde her yerdeydi. Onları ben yakaladım. Sizden ya da sahte alimlerden daha çok şey biliyorum." diye konuştu.

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