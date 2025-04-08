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Trump'ın beğenmediği ressam kendini savundu

Trump'ın beğenmediği ressam kendini savundu

04:008/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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ABD Başkanının eleştirilerini reddeden Boardman ise eleştirilerin “dürüstlüğünü sorgulattığını” ve kariyerini tehdit ettiğini söyledi.
ABD Başkanının eleştirilerini reddeden Boardman ise eleştirilerin “dürüstlüğünü sorgulattığını” ve kariyerini tehdit ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "gerçekten en kötü" diye nitelediği portresini yapan İngiliz sanatçı Sarah A Boardman, zor günler geçiriyor. Boardman, ABD'nin Colorado eyaletinin başkenti Denver'daki hükümet binasında eski başkanların portlerinin bulunduğu salon için Trump'ın portresini çizdi. Portre 2019'dan beri burada asılı kaldı. Trump, geçen ay sosyal medyada portre üzerinde kasıtlı olarak oynandığını iddia etmişti. Trump, Bordman'ın eski ABD Başkanı Barack Obama için yaptığı portrenin harika olduğunu ancak kendisininkinin "gerçekten en kötüsü" olduğunu dile getirerek "yaşlandıkça yeteneği köreldi" yorumunu yaptı.


#ABD
#Donald Trump
#ressam

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