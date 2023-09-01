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Dünya

Trump'ın davası canlı yayımlanacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile diğer 18 sanığın Georgia'da 2020 başkanlık seçimlerine müdahaleyle suçlandıkları dava, televizyon ve internetten canlı yayımlanacak.

12:23 . 1/09/2023 Cuma
AA
Donald Trump (Arşiv)

Donald Trump (Arşiv)

ABD basınındaki haberlere göre, Fulton Bölgesi Yargıcı Scott McAfee, tüm duruşmaların Fulton Bölge Mahkemesinin YouTube kanalı ve televizyonlar üzerinden canlı yayınlanmasını kararlaştırdı.

Bu, Trump'a yönelik davaların arasında kamuya açık yürütülen ilk yargılama olacak ancak suçlanan sanıklardan herhangi biri davayı federal mahkemeye taşırsa McAfee'nin kararı geçersiz olacak.

Sanıkların arasında bulunan Trump'ın Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, davanın federal mahkemede görülmesi için başvuru yapmıştı.

Trump, Georgia'da "seçime müdahale" ile suçlanmıştı

Trump, Georgia eyaletinde 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla Atlanta büyük jürisi tarafından 15 Ağustos’ta suçlanmış, hazırlanan iddianame kapsamında 24 Ağustos'ta da teslim olmuştu.

200 bin dolarlık kefalet bedelini ödeyen Trump’ın, teslim olduğu sırada tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekilmişti. Trump, "sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı" olarak tarihe geçmişti.

Trump, teslim olduğu 24 Ağustos'tan bu yana aday adaylığı için 7,1 milyon dolardan fazla bağış toplamıştı.



#Donald Trump
#ABD
#Georgia
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