Trump’ın Erdoğan’dan sürpriz isteği sonrası Rusya’dan Türkiye ile ilgili peş peşe açıklamalar

Erdoğan-Trump-Lavrov ve Peskov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov; ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan talep ettiği "Rusya'dan doğal gaz ve petrol alımından vazgeçmesi" çağrısına yönelik açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı
Donald Trump
, Oval Ofis'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "
Yapabileceği en iyi şey, Rusya'dan petrol ve gaz almamak olur."
demişti.

Görüşmeden sonra da Erdoğan'ın Rusya'dan petrol alımını durduracağına inandığını söylemişti. Fakat Trump, Erdoğan'ın görüşmede doğrudan böyle bir taahhütte bulunmadığını ifade etmişti. Türkiye de konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapmadı. Moskova'dan ise, iki açıklama geldi.

Kremlin: Türkiye kiminle iş yapacağına kendi karar veren egemen bir ülke

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın, Erdoğan ile görüşmesinde Rus enerji kaynakları ile ilgili ifadelerini yorumlayan Peskov, TürkAkım doğal gaz boru hattı ve Mavi Akım doğal gaz boru hattının tam kapasiteyle çalıştığını belirtti. Peskov, Türkiye ile Rusya'nın ticari ve ekonomik işbirliğini sürdürdüğünü dile getirerek,
"Türkiye, Rusya ile hangi alanlarda işbirliği yapacağına kendisi karar veren egemen bir devlettir."
diye konuştu. Kremlin Sözcüsü, Türkiye'nin belirli malların belirli ticaret türlerini avantajlı görüyorsa, bu yönde alışverişe devam edeceğini kaydetti.

Lavrov: Türkiye'nin pozisyonuna saygı duyuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Türkiye'nin bölgesindeki gelişmeler karşısında takındığı tavır ve aldığı kararlara "saygı duyduklarını" söyledi. Trump'ın, Erdoğan'a Rusya'dan doğal gaz ve petrol alımından vazgeçmesi yönündeki talebi sonrasında Türkiye'nin takınacağı tutuma yönelik beklentisi sorulan Lavrov, bu konuda "tahminde bulunmak istemediğini" dile getirdi. Lavrov,
"Ancak Türkiye ve diğer ortaklarımız hakkında söylediklerimi tekrar etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin pozisyonuna saygı duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendine ve halkına saygı duyduğundan hiç şüphemiz yok."
dedi.



