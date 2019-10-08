Dünya Trumpın kararı PKK/SDGde infiale sebep oldu Bizi yalnız bırakıyorsunuz
ORTADOĞU

PYD ABD tepki gösterdi, Bizi yalnız bırakıyorsunuz

Trump'ın kararı PKK/SDG'de infiale sebep oldu: Bizi yalnız bırakıyorsunuz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyindne çekilme kararı PKK/SDG'de büyük hayal kırıklığı ve öfke oluşturdu. New York Times'in haberine göre ABD'nin kararını Amerikan generallerden öğrenen SDG komutanı Mazlum Kobani "Bizi yalnız bırakıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD'nin kararı PKK/YPG'de büyük hayal kırıklığı oluşturdu.
ABD'nin kararı PKK/YPG'de büyük hayal kırıklığı oluşturdu.

ABD'nin Türkiye'nin operasyonuna yeşil ışık yakması terör örgütü PKK/SDG'de büyük bir infial oluşturdu. New York Times'in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını ABD'li bir generalden haber alan SDG komutanı Mazlum Kobani "Bizi yalnız bırakıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

İşbirliğimizi yerle bir edecek

SDG sözcüsü Mustafa Bali de ABD'nin kararına tepkisini "Bu karar ABD ve SDF arasındaki güven ve işbirliğini yer bir edecek" ifadesiyle gösterdi.Ürdün'ün Al-Hadath Televizyonu'na konuşan SDG Sözcüsü Kino Gabriel de dün "ABD bizi sırtımızdan bıçakladı" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan askerleri geri çekilmeye başlamış, Trump bu hamlesini "ABD'nin sonu gelmeyen savaşlardan çıkma vakti geldi" şeklinde açıklamıştı.

Teröristler kamerada!

Teröristler kamerada!

​TVNET ekibi Tel Abyad'da toplanan PKK'lıları görüntüledi.
Yolcuların hepsi komando!

Yolcuların hepsi komando!

Sıfır noktasında hazırlıklar tamam, komandolar sınır yolunda.
Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır

Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır

​Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'dan kamuflajlı mesaj.
Masonlar öldürdü!

Masonlar öldürdü!

1938 yılını neden 'büyük kurtuluş' ilan ettiler?
311 milyon<br>dolarlık alım

311 milyon
dolarlık alım

Yabancı yatırımcı borsada eylül ayında atağa geçti.
Kirada çifte tuzak!

Kirada çifte tuzak!

​Parasını alamayan da var aracını kaptıran da...
'20 bin liramı adlılar<br>oğlumu vermediler'

'20 bin liramı adlılar
oğlumu vermediler'

​HDP önünde eylem yapan baba: Bazen biri gizli numaradan arıyor
İstanbul'da yine metrobüs kazası

İstanbul'da yine metrobüs kazası

​İki metrobüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
SİHA'ların<br>sırrı açıklandı

SİHA'ların
sırrı açıklandı

Bayraktar: 130 bin saattir bu sırla görev yapıyor.
Seri atışa geçti

Seri atışa geçti

​Yerli imkanlarla geliştirilen elektromanyetik silah.
Kurtuluş<br>vakti çok yakın

Kurtuluş
vakti çok yakın

ÖSO, Fırat'ın doğusu için cephe ve asker taksimatını tamamladı.
Bizi yalnız bırakıyorsunuz

Bizi yalnız bırakıyorsunuz

​Trump'ın kararı PKK/SDG'de infiale sebep oldu.
Çölde açık<br>hava sineması

Çölde açık
hava sineması

​Kurucusunun dahi unuttuğu sinema salonu.
Halisdemir davasında önemli gelişme

Halisdemir davasında önemli gelişme

Yargıtay, 18 sanığa verilen hapis cezalarının onanması istendi.
Cumhurbaşkanı<br>müjdeyi vermişti

Cumhurbaşkanı
müjdeyi vermişti

​Petrol aramada yeni dönem başladı.
Türkiye tehditle hareket etmez

Türkiye tehditle hareket etmez

Fuat Oktay'dan operasyona ilişkin kritik açıklama.
Ödemeler başladı

Ödemeler başladı

55 milyon 717 bin 693 lira ödeme yapılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.