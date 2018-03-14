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AMERİKA

Beyaz Saray'dan kovulan John McEntee kimdir?

Trump'ın kişisel danışmanı McEntee Beyaz Saray'dan kovuldu

ABD Başkanı Donald Trump, yönetim kadrosunu değiştirmeye devam ediyor. Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Pompeo'yu getirmesinini konuşurken bir kovulma olayı daha gerçekleşti. Trump'ın seçim kampanyasının başından beri kişisel danışmanı olan McEntee, hakkındaki mali suç soruşturması nedeniyle Beyaz Saray'dan kovuldu.

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Trump'ın seçim kampanyasının başından beri kişisel danışmanı olan John McEntee
Trump'ın seçim kampanyasının başından beri kişisel danışmanı olan John McEntee

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminde değişiklikler sürüyor. Trump, sosyal medya üzerinden Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevine son verdiğini açıkladı. Trump, Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu atarken CIA'nin başına da Gina Haspel'i getirdi. Ayrıca ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert'i Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisinden Sorumlu Müsteşar Vekili atadı.

Amerikan medyasına göre burada durmayacak olan Trump, yakın zamanda yönetiminden başka isimleri de kovacak.

'Shulkin yerine Perry geçecek'

AP ve Bloomberg, Trump'ın ilkin icraatlarından memnun olmadığı Gazi İşleri Bakanı David Shulkin'i gönderip yerine Enerji Bakanı Rick Perry'yi atayacak. Trump'ın aniden Twitter'dan Tillerson'ı kovduğunu duyurmasının ardından Gazi İşleri Bakanlığı meselesini Perry ile konuştuğu ileri sürüldü.

CNN'e göreyse Trump'ın kovulacaklar listesinin başında Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Reymond McMaster var, ardından da Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly geliyor.

Tam bir kaos

Sputnik'in haberine göre; Tüm bu kargaşa arasında Trump yönetimi içinde büyük bir güç savaşı mı yaşandığını sordurtan bir haber de geldi.

Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin müdahalesi sonucunda Trump'ın damadı ve başdanışmaı Jared Kushner'in 'çok gizli' bilgilere erişim yetkisinin elinden alınması sonrası bu kez Trump'ın seçim kampanyasının başından beri kişisel danışmanı olan John McEntee Beyaz Saray'dan kovuldu.

'Eşyalarını toplamasına bile izin vermeden kapıya koydular'

Amerikan medyasına göre herkes Tillerson'ın kovulmasıyla meşgulken Beyaz Saray'dan güvenlikçiler tarafından çıkarılan McEntee'nin eşyalarını toplamasında da izin verilmedi.

İç Güvenlik Bakanlığı tarafından hakkında yürütülen ağır mali suç soruşturması yüzünden kovulduğu belirtilen McEntee'nin de Kushner gibi Beyaz Saray'dakiler için yürütülen güvenlik soruşturmasını geçemediği ve daimi güvenlik izni alamadığı kaydedildi.

Seçim kampanyasında geri dönecek iddiası

Trump'ın yeniden seçilmesi kampanyası, Fox News kanalının eski yapımcısı McEntee'nin kampanya operasyonlarına kıdemli danışman olarak katılacağını duyurdu.

Trump'a inanıp kampanyasında başından beri yer alan üç isim vardı: John McEntee, Hope Hicks ve Dan Scavino.

Trump'ın Seçim Kampanyası Basın Sözcüsü olan ve görevine Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak devam eden Hope Hicks'in Trump'ın kıdemli danışmanı Rob Porter'la ilişkisi vardı. Porter'ın kadına şiddet sebebiyle kovulmasının ardından Hicks bu ayın başında istifa etmişti.

Trump'ın en sadık dostlarından geriye sadece Sosyal Medya Direktörü Scavino kaldı.

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