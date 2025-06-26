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Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'tan Abraham Anlaşmaları çıkışı: Taraf ülkelerle ilgili büyük duyuru yapacağız

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'tan Abraham Anlaşmaları çıkışı: Taraf ülkelerle ilgili büyük duyuru yapacağız

01:0226/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
AA
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Witkoff, Abraham Anlaşmları'nda genişleme olacağının sinyalini verdi.
Witkoff, Abraham Anlaşmları'nda genişleme olacağının sinyalini verdi.

İsrail ile İran arasında varılan ateşkes sonrası ABD'den Abraham Anlaşmaları'na ilişkin açıklama yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, anlaşmaya taraf olan ülkelerle ilgili yakın zamanda bir duyuru yapacaklarını belirterek, "Birçok ülkede normalleşme bekliyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yakın zamanda Abraham Anlaşmaları'na taraf olan ülkelerle ilgili büyük bir duyuru yapacaklarını belirtti.

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, konuk olduğu CNBC televizyonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Sonu gelmeyen savaşın önüne geçildi"

Witkoff, ateşkesin sağlanmasıyla İsrail'in İran'a saldırması sonucu başlayan çatışmanın sona erdiğini ve bu çatışmaların sonu gelmeyen bir savaşa dönüşmesinin önüne geçildiğini kaydetti.

Taraflar arasında kapsamlı bir barış anlaşmasına varılması konusunda umutlu olduklarını ifade eden Witkoff, böylesine kapsamlı bir anlaşmanın mümkün olduğuna dair güçlü sinyaller aldıklarını ve İran'ın buna hazır olduğuna yönelik şahsi bir kanaatinin oluştuğunu söyledi.

"Birçok ülkede normalleşme bekliyoruz"

Witkoff, yakın zamanda Abraham Anlaşmaları'na taraf olan ülkelerle ilgili büyük bir duyuru yapacaklarını belirterek, "Birçok ülkede normalleşme bekliyoruz." dedi.

İran'ın nükleer zenginleştirme çalışmalarına yeniden başlamasının "kırmızı çizgi" olduğunu ifade eden Witkoff, bunun yanı sıra İran'ın silahlanmaktan kaçınmasının da önemli bir sınır olduğunu ifade etti.

Witkoff, "Nükleer zenginleştirmenin ötesinde, silahlanma kırmızı çizgimizdir. Silahlanmaya asla izin veremeyiz. Bu, tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürükler." diye konuştu.



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