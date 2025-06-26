ABD'de 'İran'ın nükleer programı' çelişkisi: CIA ve Pentagon birbirini yalanlıyor

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe , ellerindeki güvenilir istihbaratın, İran'ın nükleer programının son dönemdeki saldırılar sonucunda ciddi şekilde zarar gördüğünü teyit ettiğini bildirdi.

Ratcliffe, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

CIA Direktörü John Ratcliffe

CIA'in ilgili karar vericileri ve denetim organlarını tam olarak bilgilendirmek amacıyla güvenilir kaynaklardan yeni bilgiler toplamaya devam ettiğini belirten Ratcliffe, konunun ulusal önemi ve şeffaflık ilkesi nedeniyle gerekli güncellemelerin Amerikan kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.

Ratcliffe, " CIA, bir dizi güvenilir istihbaratın, İran'ın nükleer programının son dönemdeki hedefli saldırılar sonucu ciddi şekilde zarar gördüğünü ortaya koyduğunu teyit ediyor. " ifadesine yer verdi.

Geçmişte güvenilirliği ve doğruluğu kanıtlanmış bir yöntemden elde edilen istihbaratın buna dahil olduğunu aktaran Ratcliffe, " Bu bilgilere göre, İran'a ait birkaç önemli nükleer tesis imha edildi ve bu tesislerin yeniden inşası yıllar sürecek. " ifadesini kullandı.

Pentagon: İran'ın nükleer programı yok edilmedi

CIA Direktörü Ratcliffe, İran'ın nükleer programına zarar verdiklerini ifade ederken Pentagon ise tam tersini söyleyen bir rapor hazırlamıştı.

Amerikan medyası tarafından servis edilen raporda ABD'nin saldırılarının İran'ın nükleer programını yok etmediği gibi aylarca geriye götürdüğü kaydedildi.

"İran nükleer silah üretmedi"

CIA ile Pentagon birbirini yalanlarken akıllara ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın yaptığı açıklama geldi.

Gabbard yıl içinde Kongre'de yaptığı konuşmada İran'ın nükleer silah üretmediğini söylemişti.

Tulsi Gabbard

Martta ABD Kongresi'nde konuşan Gabbard, istihbarat teşkilatının "İran'ın nükleer silah üretmediği ve (İran lideri Ayetullah Ali) Hamaney'in 2003'te askıya aldığı nükleer silah programını onaylamadığı yönündeki değerlendirmesini sürdürdüğünü" belirtmişti.

Gabbard, "İstihbarat teşkilatı, Tahran'ın nükleer silah programını yeniden yetkilendirmeye karar vermesi halinde durumu yakından izlemeye devam ediyor." demişti.

ABD'nin İran nükleer tesislerine saldırısı

ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, İsfahan ve Natanz'daki 3 nükleer tesisine hava saldırısı düzenlemişti.

ABD'de hazırlanan ve CNN televizyonunda yayımlanan bir istihbarat değerlendirmesine göre, ABD'nin hafta sonu İran'ın 3 nükleer tesisine düzenlediği hava saldırılarının, İran'ın nükleer programının temel yapısını yok etmediği, muhtemelen sadece aylarca geriye attığı belirtilmişti.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, saldırılarda İran'ın nükleer programına "verilen zararı saptamak için henüz erken olduğunu ancak Tahran'ın nükleer programının yıllarca geriye gittiğini" iddia etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu ülkesinin nükleer tesislerinde "ciddi hasar oluştuğunu" belirtmişti.







