ABD'de 'İran'ın nükleer programı' çelişkisi: CIA ve Pentagon birbirini yalanlıyor

Pentagon istihbaratı hazırladığı raporda, ABD'nin düzenlediği saldırı ile İran'ın nükleer programını yok etmediğini belirtmişti. Ancak CIA Direktörü John Ratcliffe, İran'ın nükleer programının son dönemdeki hedefli saldırılar sonucu ciddi şekilde zarar gördüğünü söyledi. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard da Kongre'de yaptığı konuşmada İran'ın nükleer silah üretmediğini belirtmişti.
Ratcliffe, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
CIA'in ilgili karar vericileri ve denetim organlarını tam olarak bilgilendirmek amacıyla güvenilir kaynaklardan yeni bilgiler toplamaya devam ettiğini belirten Ratcliffe, konunun ulusal önemi ve şeffaflık ilkesi nedeniyle gerekli güncellemelerin Amerikan kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.
Pentagon: İran'ın nükleer programı yok edilmedi
CIA Direktörü Ratcliffe, İran'ın nükleer programına zarar verdiklerini ifade ederken Pentagon ise tam tersini söyleyen bir rapor hazırlamıştı.
Amerikan medyası tarafından servis edilen raporda ABD'nin saldırılarının İran'ın nükleer programını yok etmediği gibi aylarca geriye götürdüğü kaydedildi.
"İran nükleer silah üretmedi"
CIA ile Pentagon birbirini yalanlarken akıllara ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın yaptığı açıklama geldi.
Gabbard yıl içinde Kongre'de yaptığı konuşmada İran'ın nükleer silah üretmediğini söylemişti.
Martta ABD Kongresi'nde konuşan Gabbard, istihbarat teşkilatının "İran'ın nükleer silah üretmediği ve (İran lideri Ayetullah Ali) Hamaney'in 2003'te askıya aldığı nükleer silah programını onaylamadığı yönündeki değerlendirmesini sürdürdüğünü" belirtmişti.
Gabbard, "İstihbarat teşkilatı, Tahran'ın nükleer silah programını yeniden yetkilendirmeye karar vermesi halinde durumu yakından izlemeye devam ediyor." demişti.
ABD'nin İran nükleer tesislerine saldırısı
ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, İsfahan ve Natanz'daki 3 nükleer tesisine hava saldırısı düzenlemişti.
ABD'de hazırlanan ve CNN televizyonunda yayımlanan bir istihbarat değerlendirmesine göre, ABD'nin hafta sonu İran'ın 3 nükleer tesisine düzenlediği hava saldırılarının, İran'ın nükleer programının temel yapısını yok etmediği, muhtemelen sadece aylarca geriye attığı belirtilmişti.
İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, saldırılarda İran'ın nükleer programına "verilen zararı saptamak için henüz erken olduğunu ancak Tahran'ın nükleer programının yıllarca geriye gittiğini" iddia etmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu ülkesinin nükleer tesislerinde "ciddi hasar oluştuğunu" belirtmişti.