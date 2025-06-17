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Trump'ın 'nükleer silah' takıntısı: ABD istihbaratının İran'a yönelik raporunu reddetti

Trump'ın 'nükleer silah' takıntısı: ABD istihbaratının İran'a yönelik raporunu reddetti

18:2017/06/2025, Salı
AA
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Trump, İran'ın "nükleer silah üretmediğini" bildiren ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ı yalanladı.
Trump, İran'ın "nükleer silah üretmediğini" bildiren ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ı yalanladı.

İsrail ile İran arasında çatışmalar sürerken ABD Başkanı Donald Trump'ın 'nükleer inadı' bir kez daha kendini gösterdi. Trump, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard'ın, bu yıl içinde Kongre'de yaptığı ve "İran'ın nükleer silah üretmediğini" belirten konuşmasını anımsatan gazetecilere, "Ne söylediğini umursamıyorum. Bence bir tane üretmeye çok yakınlardı." cevabını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah üretmediğini bildiren ABD Ulusal İstihbarat Direktörü
Tulsi Gabbard
'ı yalanladı.

CBS News'un haberine göre, Air Force One uçağında gazetecilere değerlendirmede bulunan Trump, İran'ın nükleer silaha ne kadar yakın olduğu sorusuna "çok yakın" yanıtını verdi.

"Ne söylediğini umursamıyorum"

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard'ın, bu yıl içinde Kongre'de yaptığı ve "İran'ın nükleer silah üretmediğini" belirten konuşmasını anımsatan gazetecilere cevaben Trump, "(Gabbard'ın) Ne söylediğini umursamıyorum. Bence bir tane üretmeye çok yakınlardı." ifadesini kullandı.

ABD istihbaratının 'İran' raporu

Martta ABD Kongresi'nde konuşan Gabbard, istihbarat teşkilatının "İran'ın nükleer silah üretmediği ve (İran lideri Ayetullah Ali) Hamaney'in 2003'te askıya aldığı nükleer silah programını onaylamadığı yönündeki değerlendirmesini sürdürdüğünü" belirtmişti.

Gabbard, "İstihbarat teşkilatı, Tahran'ın nükleer silah programını yeniden yetkilendirmeye karar vermesi halinde durumu yakından izlemeye devam ediyor." demişti.

Tahminler

Amerikan CNN televizyonunun konuya yakın 4 kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD istihbaratının, İran'ın "şu anda bir nükleer bomba ürettiğine inanmadığı" tahminleri yürüttüğü aktarıldı.

Haberde öne sürülen tahminlerde "(İran'ın) bir bombayı üretmesinin ve seçtiği hedefe konuşlandırmasının en az 2 ila 3 yıl süreceği" kaydedildi.



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