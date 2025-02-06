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Trump'ın tehcir planına karşı Hamas'tan acil Arap Zirvesi çağrısı

Trump'ın tehcir planına karşı Hamas'tan acil Arap Zirvesi çağrısı

23:446/02/2025, Perşembe
IHA
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Hamas yetkilisi Hazem Kassem, Trump'ın Gazze'ye yönelik planının 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.
Hamas yetkilisi Hazem Kassem, Trump'ın Gazze'ye yönelik planının 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi tehcir planına dünyadan tepkiler yükselirken Hamas'tan önemli bir adım geldi. Hamas yetkilisi Hazem Kassem, Trump'ın skandal planına karşı koymak için acil bir Arap Zirvesi toplanması çağrısında bulundu.

Hamas yetkilisi Hazem Kassem
,
ABD Başkanı Donald Trump
'ın
Gazze Şeridi
hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, "
Yerinden etme projesine karşı koymak için acil bir Arap Zirvesi toplanması çağrısında bulunduk
" dedi.
Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "
Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceği
" ve "
ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı
" yönelik açıklamaları sonrası acil bir Arap Zirvesi toplanması çağrısında bulundu.

"Kabul edilemez"

Hamas yetkilisi Hazem Kassem, Trump'ın Gazze Şeridi' hakkındaki açıklamalarının "
kabul edilemez
" olarak nitelendirerek, "
Trump'ın Gazze'nin kontrolünü ABD'nin almasına dair sözleri, bölgeyi işgal etme niyetinin açık bir beyanıdır. Gazze, Filistin halkına aittir ve buradan ayrılmayacaklar. Yerinden etme projesine karşı koymak için acil bir Arap Zirvesi toplanması çağrısında bulunduk
" dedi.


#Hamas
#Gazze
#Donald Trump

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