Trump'ın tehcir planına karşı Hamas'tan acil Arap Zirvesi çağrısı

Trump'ın Gazze'nin kontrolünü ABD'nin almasına dair sözleri, bölgeyi işgal etme niyetinin açık bir beyanıdır. Gazze, Filistin halkına aittir ve buradan ayrılmayacaklar. Yerinden etme projesine karşı koymak için acil bir Arap Zirvesi toplanması çağrısında bulunduk