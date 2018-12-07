Dünya Trumpın yeni adayı Nauert
AMERİKA

Trump'ın BM Temsilciliğine yeni adayı

Trump'ın yeni adayı Nauert

ABD Başkanı Donald Trump, BM Daimi Temsilciliğine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'i aday göstereceğini duyurdu.

AA IHA
Heather Nauert
Heather Nauert

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'i aday göstereceğini açıkladı.

Trump, Missouri eyaleti ziyareti öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Daimi Temsilciliği görevinden istifa edecek Nikki Haley'nin yerine Heather Nauert'i aday göstereceğini duyurdu.

Donald Trump, Nauert için "Çok yetenekli, çok akıllı, çok hızlı ve bence herkes tarafından saygı görecek.'' değerlendirmesinde bulundu.

Nauert, aday gösterilip ABD Senatosunda onaylanması durumunda Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevini bırakıp Nikki Haley'nin yerini alacak.

'En tecrübesiz'

  • Nauert'in ''zayıf öz geçmişi'' nedeniyle Senatodaki onay sürecinin zor olabileceği, onaylanması durumunda ise şimdiye kadar ''en tecrübesiz'' BM büyükelçilerinden biri olacağı yorumları yapılıyor.

Daha önce Amerikan Fox News kanalında sunuculuk yapan Nauert, Trump yönetimi iş başına gelince Dışişleri Bakanlığı sözcülüğüne getirilmişti.

Trump'ın kabinesinde çok az sayıdaki kadınlardan biri olan Nikki Haley, 9 Ekim'deki açıklamasında BM Daimi Temsilciliği görevinden istifa edeceğini belirtmişti. Haley'nin yıl sonuna kadar görevini sürdüreceği bildirilmişti.

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ABD'li temsilciyi yerin dibine soktular!
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, konuşma yapmak için gittiği Houston Üniversitesi'nde, İsrail'in Gazze'deki katliamı karşısındaki tutumu nedeniyle protesto edildi. Konuşmasına başlar başlamaz bir öğrenci, "Nikki Haley, ellerinde kan var. Teröristlerin ve sömürgecilerin suç ortağısın" diye bağırdı. Neye uğradığını şaşıran Haley, tepki veremedi.



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