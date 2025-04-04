Trump'ın yeni dış ticaret hamlesi Apple'ı vurdu: 250 milyar dolarlık kayıp

Apple'ın piyasa değeri sadece birkaç saat içinde 3,37 trilyon dolardan 3,12 trilyon dolara düştü. Bu gelişme, şirketin 250 milyar dolardan fazla değer kaybetmesine neden oldu.





Asya'daki üretim ağı baskı altında

Trump'ın duyurduğu yeni gümrük tarifeleri, Apple'ın başta Çin olmak üzere Tayvan, Hindistan ve Vietnam'daki üretim merkezlerini ve tedarikçilerini doğrudan etkileyecek. Söz konusu tarifelerin, iPhone, iPad, Mac ve şirketin diğer aksesuar modellerini de kapsaması bekleniyor.





Citi analistleri, Apple'ın üretiminin yüzde 90'ından fazlasının Çin'de yapıldığını belirterek, bu ürünlerin ABD'ye ihracatında toplamda yüzde 54'e varan gümrük vergilerine tabi olacağını ifade etti.





Apple'ın AirPods ve akıllı saatler de dahil olmak üzere çeşitli ürünlerinin üretildiği Vietnam ve Hindistan'da ise sırasıyla yüzde 46 ve yüzde 26 oranında ek vergiler uygulanacak.





Tayvan'dan gelen yongalar şimdilik muaf

Tayvan'dan ithal edilen yarı iletkenler ise şimdilik yeni gümrük vergilerinden muaf tutuldu. Bu durum, Apple'ın Tayvan merkezli çip üreticisi TSMC ile olan iş birliğini şimdilik koruma altına alıyor.





Arizona'da kurulan yeni TSMC fabrikasının, Apple ve Nvidia tarafından önümüzdeki yıllarda ABD'deki üretimin artırılması amacıyla taahhüt edilen milyarlarca dolarlık yatırımın önemli bir bölümünü temsil etmesi bekleniyor. Ancak Avrupa Birliği'nden yapılacak ithalatlara getirilen yüzde 20'lik yeni vergi, Apple'ın Hollanda merkezli bir diğer çip tedarikçisi olan ASML ile çalışmasını da zorlaştırabilir.



