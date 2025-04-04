Trump Musk ile yollarını ayırıyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başındaki Elon Musk’ın görevinden ayrılacağı iddia edildi. Amerikan basını, Başkan Trump’ın Musk’ın görevinden ayrılacağına dair kabine üyelerine ve diğer yakın çevresine bilgi verdiği ve Musk ile ortak bir mutabakata vardığı öne sürdü. ABD’li milyarder Musk, federal harcamaların azaltılması ve çeşitli devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması çalışmalarına liderlik ediyor. Özellikle savunma ve uzay projelerinde özel sektör entegrasyonunu hızlandırma konusunda kritik roller üstlenen Musk'ın, şirketlerindeki yoğun iş takvimine odaklanmak için bu kararı aldığı iddia edildi.





HARİKA BİRİ AMA ŞİRKETİ VAR

Trump, Musk’ın görev süresi ve DOGE’nin akıbetinin ne olacağına dair bir soruya verdiği cevapta, Musk için "Bence harika biri ama aynı zamanda yönetmesi gereken büyük bir şirketi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bir noktada işine geri dönecek" demişti. Trump, buna rağmen Musk’ı mümkün olduğunca görevde tutacağını vurgulamıştı.





TESLA’NIN ARAÇLARINA SALDIRILAR

Öte yandan, Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla araçlarına ve dükkanlarına hükümete girdiği günden beri saldırılar devam ediyor. Tesla’nın ürettiği Cybertrack modelinin Trump Oteli’nin önünde patlatılması örneklerden biridir. Musk’ın Avrupa’da aşırı sağa destek vermesi nedeniyle tepkiler arttı. Hollanda ve Berlin’de Tesla mağazalarına saldırılar düzenlenirken, birçok kişi X hesaplarını kapatıp Tesla araçlarını satma kararı aldığını duyurmuştu.



