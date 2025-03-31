Elon Musk milyon dolarlık çekler dağıtıyor

Wisconsin eyaletinde yüksek mahkeme üyeliği seçiminde Milyarder iş adamı Elon Musk devreye girdi. Musk, seçimde muhafakazar aday Brad Schimel'in seçilmesi için çaba harcıyor.





Liberal aday Sudan Crawford'un önde gözüktüğü seçimde Schimel'in yüksek mahkeme üyesi olabilmesi için Musk, kesesinin ağzını da açtı.Green Bay düzenlenen mitingde Musk, muhafazakar adaya destek veren iki seçmene birer milyon dolarlık çek verdi. Elon Musk, muhafakazar adaya her bir oy getireceklere 20 dolar dağıtma sözü de verdi.

'Şapkadan tavşan çıkarmamız gerekiyor'

Seçim şimdiden en maliyetli yüksek mahkeme üyeliği seçimi olarak ABD tarihine geçmiş durumda.





Seçim konusunda halkı bilinçlendirmek için para harcadığını söyleyen Musk, "Biliyorsunuz çeklerin amacı dikkat çekebilmek. Çünkü medya bunu mutlaka haberleştirecektir. Seçimleri kaybetme riski altındayız. Şapkadan tavşan çıkarmamız gerekiyor" diye konuştu.

Cumhuriyetçilerin temsilciler meclisi etkilenebilir

Yüksek mahkeme üyeliği seçimi eyaletin kürtaj ve işçi hakları gibi konularda tutumu açısından kritik önem taşıyor. Eyaletteki seçim kurallarının belirlenmesinde de yüksek mahkeme üyeliğinin önemli rol oynayacağına dikkat çekiliyor.

Elon Musk, seçim kurallarının ve bölgelerinin yüksek mahkeme kararıyla değiştirilebileceğine vurguda bulundu. Cumhuriyetçilerin temsilciler meclisi seçimlerinin etkilenebileceğinin altını çizdi.

Ne olmuştu?

Elon Musk'ın, muhafazakar adayın seçilmesi için şu ana kadar 17,5 milyon dolar harcadığı belirtiliyor. Musk, geçen yıl da Donald Trump'ın başkan seçilebilmesi için 250 milyon dolar harcamıştı.



