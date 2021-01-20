Dünya Trumptan Bidena mektup
AMERİKA

Trump’tan Biden’a mektup

ABD Başkanı Donald Trump, yemin törenine saatler kala Beyaz Saray’a veda ederken, halefi Joe Biden’a mektup bıraktı. Mektup bırakmak ABD başkanları arasında bir gelenek.

Haber Merkezi İHA
Trump Biden'a mektup bıraktı.
Trump Biden'a mektup bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump, yemin törenine saatler kala Beyaz Saray’a veda ederken, halefi Joe Biden’a mektup bıraktı.

TAVSİYE MEKTUBU BIRAKTI

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım 2020’de yapılan seçimleri kaybetmesinin ardından bugün görevini rakibi Joe Biden’a devrediyor. Daha önce yaptığı açıklamada, Biden’ın yemin törenine katılmayacağını ifade eden Trump, eski Başkan’ın, halefine iyi dilekler ve tavsiyeler sunduğu bir mektup bırakması geleneğini ise yerine getirdi.

HOŞ GELDİNİZ

Biden’ın başkanlık yeminine saatler kala Beyaz Saray’a el ele veda eden Trump ve eşi Melania Trump, Biden ve eşi Jill Biden’a mektup bıraktı. Trump’ın halefi Biden’a bıraktığı mektubun içeriği belirsizliğini korurken, Melania Trump’ın Jill Biden için bıraktığı mektupta kısaca “hoş geldiniz” yazdığı belirtildi.

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Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrılıyor
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump daha sonra Maryland'daki Joint Base Andrews havalimanına gidecek ve burada bir basın toplantısı düzenleyecek. ABD Başkanı daha sonra Joe Biden'ın yemin törenine katılmadan Florida'ya uçacak.


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