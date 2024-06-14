Trump'tan dikkat çeken 'uzaylı' iddiası: Gerçek olabilir

Eski ABD Başkanı Donald Trump , uzaylı varlıkların mümkün olabileceğini söyledi.





YouTuber Logan Paul’ün programına konuk olan Trump, Dünya dışı yaşam olasılığını ve tanımlanamayan anormal olayların (UAP) uzaylılar olup olmayacağına ilişkin görüşlerini paylaştı.





Etrafta uçan bazı garip cisimler gördüklerini söyleyen insanlarla tanıştığını söyleyen Trump, başkan olduğu dönemde bu olguyu araştırmaya vakit harcadığını belirtti.









"Uzaylıların doğru olduğuna inanıyorlar"





Uzaylıların varlığından söz etmenin "mantıklı" olduğunu anlatan Trump, şu ifadeleri kullandı:





Hiçbir zaman ikna olmadım. Ama birçok insan bunun doğru olduğuna inanıyor. Birçok çok zeki insan bunun doğru olduğunu düşünüyor.





Pentagon'un raporu





ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) mart ayındaki raporunda, dünya dışı teknolojinin tersine mühendislik yoluyla geliştirildiğine dair hiçbir kanıt olmadığı kaydedildi. Gökyüzünde tanımlanamayan cisimlerin uzay kökenli olduğuna dair doğrulanmış gözlem olmadığı aktarıldı.





"Orada bir şeylerin olması çok muhtemel"





Trump, kişisel olarak uzaylılara inanmadığını belirtirken, yine de onların gerçek olabileceğini vurguladı.





Çok inandırıcı. Orada bir şeylerin olması çok muhtemel. Neden olmasın ki... Evrene bir bakın. Birbirinden farklı gezegenler görüyorsunuz.





Biz nispeten küçük bir gezegeniz. (Uzaylılar) Neden 400 kat daha büyük bir gezegende olmasın ki... Orada neden bir şeyler, birileri olmasın?











