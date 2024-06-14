|
Dünya

Trump'tan dikkat çeken 'uzaylı' iddiası: Gerçek olabilir

ABD eski Başkanı Trump, uzaylıların varlığı konusunda hiçbir zaman ikna olmadığını söyledi. Diğer taraftan Cumhuriyetçi siyasetçi, "Birçok çok zeki insan bunun doğru olduğunu düşünüyor. Çok inandırıcı" dedi.

11:47 - 14/06/2024 Cuma
Diğer
Donald Trump
Donald Trump
Eski ABD Başkanı
Donald Trump
, uzaylı varlıkların mümkün olabileceğini söyledi.

YouTuber Logan Paul’ün programına konuk olan Trump, Dünya dışı yaşam olasılığını ve tanımlanamayan anormal olayların (UAP) uzaylılar olup olmayacağına ilişkin görüşlerini paylaştı.


Etrafta uçan bazı garip cisimler gördüklerini söyleyen insanlarla tanıştığını söyleyen Trump, başkan olduğu dönemde bu olguyu araştırmaya vakit harcadığını belirtti.



"Uzaylıların doğru olduğuna inanıyorlar"


Uzaylıların varlığından söz etmenin "mantıklı" olduğunu anlatan Trump, şu ifadeleri kullandı:


Hiçbir zaman ikna olmadım. Ama birçok insan bunun doğru olduğuna inanıyor. Birçok çok zeki insan bunun doğru olduğunu düşünüyor.


Pentagon'un raporu


ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) mart ayındaki raporunda, dünya dışı teknolojinin tersine mühendislik yoluyla geliştirildiğine dair hiçbir kanıt olmadığı kaydedildi. Gökyüzünde tanımlanamayan cisimlerin uzay kökenli olduğuna dair doğrulanmış gözlem olmadığı aktarıldı.


"Orada bir şeylerin olması çok muhtemel"


Trump, kişisel olarak uzaylılara inanmadığını belirtirken, yine de onların gerçek olabileceğini vurguladı.


Çok inandırıcı. Orada bir şeylerin olması çok muhtemel. Neden olmasın ki... Evrene bir bakın. Birbirinden farklı gezegenler görüyorsunuz.


Biz nispeten küçük bir gezegeniz. (Uzaylılar) Neden 400 kat daha büyük bir gezegende olmasın ki... Orada neden bir şeyler, birileri olmasın?




#Donald Trump
#ABD
#uzay
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
700 bin işçiye müjde geldi! Ödemeler hesaplara yatıyor: Bayram öncesi en az 8.000 TL ödenecek