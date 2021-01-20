Dünya Trumptan giderayak af kararları
AMERİKA

Trump'tan giderayak af kararları

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki görevinin son saatlerinde daha önce kendi ekibinde stratejist olarak görev yapan Steve Bannon, rap sanatçıları Lil Wayne ve Kodak Black ile eski Detroit Belediye Başkanı Kwame Kilpatrick hakkında af çıkardı. Trump bu isimlerin içinde olduğu toplam 143 kişi hakkında af kararına imza attı.

Haber Merkezi AA
Steve Bannon ve Trump
Steve Bannon ve Trump

ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump giderayak 73'ü af, 70 kişinin de cezasının hafifletilmesiyle toplam 143 kişi hakkında af kararı çıkardı. Açıklama Beyaz Saray'dan yapıldı.Açıklamaya göre; ABD Başkanı Trump, görevinin bitmesine saatler kala 73 kişi için af çıkardı. Buna ek olarak 70 kişinin de cezasını hafifletti. Trump'ın görevi devretmesine saatler kala kendisine ailesine özel af çıkartacağı iddia edilirken, Trump'ın af çıkardığı isimler arasında hiçbir bir aile üyesi bulunmuyor.

STEVE BANNON DA İÇLERİNDE

Trump'ın ayrıca silah taşıma kanunlarını deldikleri için yargılanan rap sanatçıları Lil Wayne ve Kodak Black ile yolsuzluk suçlamaları ile 28 yıl hapis cezası alan eski Detroit Belediye Başkanı Kwame Kilpatrick için de af çıkardı.

DOLANDIRICILIKLA SUÇLANDI

67 yaşındaki Steve Bannon, Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasının kilit isimlerinden biriydi. Bannon geçtiğimiz yıl, Meksika-ABD sınırına yapılması planlanan duvarla ilgili toplanan fonlarda Trump destekçilerini dolandırmakla suçlanmıştı. Bannon tüm suçlamaları reddetmişti.

Trump geçtiğimiz günlerde eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn için de af çıkarmıştı.

Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın kendisi, ailesi ve avukatı Rudy Giuliani için af yayınlamayı planlamadığını belirtti. Giuliani, Trump'ın seçim sonuçlarını tersine çevirme çabalarını yöneten isimlerden biriydi.

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