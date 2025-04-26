Trump'tan gümrük vergileri açıklaması: Çin'den ‘önemli bir şey' almadığımız sürece düşürmeyeceğiz

Trump, Gazze'deki gıda ve ilaç sıkıntısıyla ilgili soruya, “Gazze'ye gıda girişi konusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmemizde gündeme geldi. Dedim ki, Gazze'ye iyi davranmak lazım. Bu insanlar acı çekiyor. Çok ciddi ilaç ve gıda ihtiyacı var ve biz bununla ilgileneceğiz” yanıtını verdi.

Trump, eski Başkan Joe Biden döneminde günde 5 milyar dolar kaybettiklerini ve kendisinin bu rakamı aşağı çektiğini söyleyerek, yakında bu zararın tersine döneceğini ancak daha gidilecek yol olduğunu bildirdi. Karşılıklı gümrük vergilerinde yeni bir ertelemenin olmayacağını da vurgulayan Trump, anlaşma yapacaklarını, anlaşma olmazsa da tarifeleri makul bir şekilde belirleyeceklerini ifade etti.