Trump'ın gümrük tarifesi krizi sonrası Apple Çin'de üretilen 'tüm ABD iPhone'larını Hindistan'dan tedarik etmeyi planlıyor

Apple, Trump'ın agresif gümrük vergileri politikalarının etkisiyle, Çin malı ürünlerinin ABD'ye ulaştığında ağır bir ithalat vergisiyle karşı karşıya kalma ihtimali nedeniyle bir dönem borsalarda en çok zarar görenler arasında yer aldı.

Ancak Beyaz Saray'ın akıllı telefonları Çin'in en ağır gümrük vergilerinden muaf tutma kararı, darbenin etkisini azalttı. Ancak Apple, ABD başkanının Çin'in Fentanil üretimindeki rolüne verdiği yanıtın bir parçası olarak tüm Çin mallarına %20 oranında vergi koymaya devam ediyor.

Çin cihazların birleştirme merkezi

iPhone'ların ardındaki karmaşık üretim süreci, dünyanın dört bir yanından temin edilen 1.000'den fazla bileşeni içeriyor. Ancak bunların çoğu Çin'de bir araya getiriliyor. Apple, üretim süreçlerinin ayrıntıları konusunda ketum davranıyor ancak analistler, iPhone'larının yaklaşık %90'ının ülkede monte edildiğini tahmin ediyor. Çin'deki Zhengzhou fabrikası ise dünyada en çok iPhone üreten tesisi olarak biliniyor.

Apple Hindistan'daki üretimini arttıracak

FT'ye göre Apple, 2026 yılı sonuna kadar ABD'de her yıl satılan 60 milyondan fazla iPhone'u Hindistan'dan tedarik etmeyi planlıyor. Bu da Hindistan'daki iPhone montajının iki katından fazla artırılmasını gerektirecek.

Apple, Hindistan'daki üretimi zaten artırıyor ve ülkede monte edilen iPhone'ları ABD'ye yönlendiriyor. Şirketin başlıca Hindistan tedarikçileri Foxconn ve Tata, Apple yaklaşan tarifelerin etkisini dengelemeye çalışırken Mart ayında en büyük pazarlarına yaklaşık 2 milyar dolar değerinde cep telefonu gönderdi.

Ayrıca, önemli bir pazarda yeterli envanteri sağlamak için 600 ton iPhone'u (veya 1,5 milyona kadar cihazı) ABD'ye taşımak için kargo uçuşları kiraladı. Apple'ın Hindistan'da üç fabrikası var ve geçen ay Chennai'deki en büyük Foxconn Hindistan fabrikasında çalışarak operasyonlarını geçici olarak Pazar gününe kadar uzattı.

Pad'lerinin %80'i Çin'de üretiliyor

ABD yatırım bankası Evercore'a göre Apple'ın Mac ürünlerinin %50'sinden fazlası ve iPad'lerinin %80'i Çin'de üretiliyor. Apple saatleri büyük ölçüde Vietnam'da üretiliyor.

Analistler, Beyaz Saray'ın Amerikan teknoloji ürünlerinin üretiminin nihayetinde eve döneceği konusunda ısrar etmesine rağmen Apple'ın iPhone üretimini ABD'ye taşımasını beklemiyor . ABD başkanının basın sekreteri Karoline Leavitt, muhabirlere Apple'ın yakın zamanda yaptığı 500 milyar dolarlık yatırım duyurusunun ABD yapımı bir iPhone'un mümkün olduğunu gösterdiğini söyledi.

" Apple ABD'nin bunu yapabileceğini düşünmeseydi muhtemelen bu kadar büyük bir meblağı ortaya koymazdı" dedi. Ancak uzmanlar bu ihtimali küçümsedi. ABD'li bir finans firması olan Wedbush Securities, üretim ABD'ye kaydırılırsa Amerikan yapımı bir iPhone'un maliyetinin üç katından fazla artacağını söyledi.







