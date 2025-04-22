Apple endişeli: iPhone 17 üretiminde kriz

Apple CEO'su Tim Cook'un, iPhone 17 serisinin üretiminde önemli bir parça olan düşük CTE fiberglas kumaşının tedarik sıkıntısı nedeniyle "aşırı endişeli" olduğu ifade ediliyor.
Tedarik zinciri alarmı
Apple yönetiminin, tedarik zincirindeki bu darboğazı aşmak için her gün baskı yaptığı belirtiliyor.
- iPhone 17'nin zamanında piyasaya sürülmesi, sadece şirketin bir sonraki ana ürünü olması nedeniyle değil, aynı zamanda Apple için yeni bir tasarım ve ürün stratejisi dönemini başlatması beklendiği için de büyük önem taşıyor.
Söylentilere göre Apple, iPhone 17 ile birlikte tasarımda önemli değişikliklere gitmeyi planlıyor. Özellikle Pro modellerinde, Google Pixel telefonlarını andıran çok daha büyük bir kamera adasının yer alacağı konuşuluyor.
Yeni model beklentisi
iPhone 17 lansmanının en dikkat çekici yeniliklerinden birinin ise yeni bir modelin tanıtılması olacağı öngörülüyor.
Sektördeki birçok kaynak, Apple'ın mevcut "Plus" modelini üretimden kaldırarak yerine çok daha ince ve estetiğe odaklanan "iPhone 17 Air" modelini getireceğini iddia ediyor.
Bu yeni modelin, özellikle tasarım ve inceliği ön planda tutan kullanıcıları hedeflemesi bekleniyor. Temel model iPhone 17'nin ise tasarım açısından büyük ölçüde iPhone 16 ile benzerlik göstereceği tahmin ediliyor.
Endişeleri bulunuyor
Düşük CTE fiberglas kıtlığının yanı sıra, Apple'ın gümrük vergilerinin olası etkileri konusunda da endişeleri bulunuyor.
Şirketin geçici muafiyetleri olsa da, üretimi Çin dışına taşıma sürecinin yavaş ilerlemesi ve diğer ülkelerde de gümrük vergileriyle karşılaşma olasılığı, maliyet baskısı meydana getiriyor.