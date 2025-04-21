Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
İnternette oyun değiştiren hamle: Çin ilk 10G geniş bant ağını hayata geçirdi

İnternette oyun değiştiren hamle: Çin ilk 10G geniş bant ağını hayata geçirdi

21:2021/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Çin, 50G PON (Pasif Optik Ağ) teknolojisine dayanan 10G genişbant ağını kullanıma sundu.
Çin, 50G PON (Pasif Optik Ağ) teknolojisine dayanan 10G genişbant ağını kullanıma sundu.

Çin, internet dünyasına yeni bir çağın kapılarını aralayan bir hamleyi duyurdu. Huawei ve China Unicom iş birliğiyle ülkenin ilk 10G geniş bant ağı hayata geçirildi. Böylelikle veri iletim hızı gigabit seviyesinden 10G düzeyine çıkarken, ağ gecikmesi milisaniyeler seviyesine indirildi.

Çin merkezli telekomünikasyon şirketi
Huawei
ve
China Unicom
,
Hebei
eyaletine bağlı Sunan ilçesinde ülkenin ilk
10G geniş bant ağı
nı hayata geçirdi.
Dünyada geniş yankı uyandıran bu önemli gelişme
Çin’in dijital altyapısı
nda yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

Bu teknolojik atılım, dünya çapında öncü kabul edilen 50G PON (Pasif Optik Ağ) teknolojisine dayanıyor.

Gecikme süresi üç milisaniyeye indi

Rapora göre,
optik fiber
erişim ağının çekirdek mimarisinde yapılan iyileştirmeler sayesinde performansta büyük bir sıçrama sağlandı.
Veri iletim hızı gigabit seviyesinden
10G
düzeyine çıkarken,
ağ gecikmesi
milisaniyeler seviyesine indirildi.

Yeni ağın gerçek hayattaki bir demosunda, bağlantı sağlanan bir evde indirime hızı 9.834 Mbps’ye, yükleme hızı ise 1.008 Mbps’ye ulaştı.

Gecikme süresi ise yalnızca üç milisaniye olarak kaydedildi.

Yeni bir çağın kapılarını aralıyor

Bu gelişme, Çin’in dijital altyapısında önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor ve ultra yüksek hızlı internet bağlantısında yeni bir çağın kapılarını aralıyor.



#İnternet
#10G
#Çin
#Yükleme Hızı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Temettü getirisi yüksek hisseler Nisan 2025: Bu hafta temettü verecek hisseler ve ödeme tarihleri belli oldu