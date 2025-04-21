İnternette oyun değiştiren hamle: Çin ilk 10G geniş bant ağını hayata geçirdi

Çin, internet dünyasına yeni bir çağın kapılarını aralayan bir hamleyi duyurdu. Huawei ve China Unicom iş birliğiyle ülkenin ilk 10G geniş bant ağı hayata geçirildi. Böylelikle veri iletim hızı gigabit seviyesinden 10G düzeyine çıkarken, ağ gecikmesi milisaniyeler seviyesine indirildi.
Bu teknolojik atılım, dünya çapında öncü kabul edilen 50G PON (Pasif Optik Ağ) teknolojisine dayanıyor.
Gecikme süresi üç milisaniyeye indi
Yeni ağın gerçek hayattaki bir demosunda, bağlantı sağlanan bir evde indirime hızı 9.834 Mbps’ye, yükleme hızı ise 1.008 Mbps’ye ulaştı.
Gecikme süresi ise yalnızca üç milisaniye olarak kaydedildi.
Yeni bir çağın kapılarını aralıyor
Bu gelişme, Çin’in dijital altyapısında önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor ve ultra yüksek hızlı internet bağlantısında yeni bir çağın kapılarını aralıyor.