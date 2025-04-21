İnternette oyun değiştiren hamle: Çin ilk 10G geniş bant ağını hayata geçirdi

Çin merkezli telekomünikasyon şirketi Huawei ve China Unicom , Hebei eyaletine bağlı Sunan ilçesinde ülkenin ilk 10G geniş bant ağı nı hayata geçirdi.

Dünyada geniş yankı uyandıran bu önemli gelişme Çin’in dijital altyapısı nda yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

Bu teknolojik atılım, dünya çapında öncü kabul edilen 50G PON (Pasif Optik Ağ) teknolojisine dayanıyor.

Gecikme süresi üç milisaniyeye indi

Rapora göre, optik fiber erişim ağının çekirdek mimarisinde yapılan iyileştirmeler sayesinde performansta büyük bir sıçrama sağlandı.

Veri iletim hızı gigabit seviyesinden 10G düzeyine çıkarken, ağ gecikmesi milisaniyeler seviyesine indirildi.

Yeni ağın gerçek hayattaki bir demosunda, bağlantı sağlanan bir evde indirime hızı 9.834 Mbps’ye, yükleme hızı ise 1.008 Mbps’ye ulaştı.

Gecikme süresi ise yalnızca üç milisaniye olarak kaydedildi.

Yeni bir çağın kapılarını aralıyor

Bu gelişme, Çin’in dijital altyapısında önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor ve ultra yüksek hızlı internet bağlantısında yeni bir çağın kapılarını aralıyor.







