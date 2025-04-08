ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da Beyaz Saray'daki etkinlikte, 185 ülkeye yönelik karşılıklı tarifeler getiren kararnameyi imzalamıştı. Bu kararnameyle birlikte, ABD'nin birçok ticaret ortağından ithal edilen mallara ekstra vergi yükü gelmiş ve tüm dünyada piyasaları alt-üst etmişti. Özellikle Çin'e uyguladığı tarifeye misilleme gelmesiyle yüzde 104'e çıkararak adeta ticaret savaşlarının fitilini ateşlemişti.