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Trump gümrük vergisinden elde edilen geliri açıkladı: Günde yaklaşık 2 milyar dolar kazanıyoruz

Trump gümrük vergisinden elde edilen geliri açıkladı: Günde yaklaşık 2 milyar dolar kazanıyoruz

23:568/04/2025, Salı
G: 9/04/2025, Çarşamba
IHA
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ABD Başkanı Trump önemli açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Trump önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin gümrük vergilerinden günde yaklaşık 2 milyar dolar kazandığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da Beyaz Saray'daki etkinlikte, 185 ülkeye yönelik karşılıklı tarifeler getiren kararnameyi imzalamıştı. Bu kararnameyle birlikte, ABD'nin birçok ticaret ortağından ithal edilen mallara ekstra vergi yükü gelmiş ve tüm dünyada piyasaları alt-üst etmişti. Özellikle Çin'e uyguladığı tarifeye misilleme gelmesiyle yüzde 104'e çıkararak adeta ticaret savaşlarının fitilini ateşlemişti.

"ADETA PARA YAĞIYOR"

Trump, bugün gerçekleştirdiği enerji kararnameleri imza töreninde yaptığı konuşmada getirdiği vergiler sayesinde günde 2 milyar dolar kazandıklarını açıklarken, "Adeta para yağıyor" dedi.


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