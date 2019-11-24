Dünya Trumptan Hong Kong savunması
AMERİKA

Trump’tan Hong Kong savunması

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e karşı Hong Kong’u koruduğunu savunarak, “Ben olmasaydım, Hong Kong 14 dakikada yeryüzünden silinmiş olurdu” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hong Kong
Hong Kong

Fox News kanalında yayımlanan “Fox & Friends” programına telefonla bağlanarak, Hong Kong’daki protestolara ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, “Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hong Kong’un dışında bir milyon asker tutuyor ve sırf ben istedim diye bu askerler içeri girmiyor. Ben Şi’ye ‘Lütfen bunu yapma, bunun ticaret anlaşmasına çok büyük olumsuz etkisi olur’ dedim” ifadelerini kullandı. Çin ile yapılacak bir ticaret anlaşmasının önemli olduğunu vurgulayan Trump, “Hong Kong’un yanında durmalıyız ama ben aynı zamanda Çin lideri Şi’nin de yanındayım” değerlendirmesinde bulundu. Trump, Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio tarafından sunulan ve Kongre’nin her iki kanadından da geçen “Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası” başlıklı yasa tasarısını imzalayıp imzalamayacağına ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.

Protestoların gölgesinde seçim

  • Donald Trump
  • Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde “demokrasi ve özgürlük” taleplerini dile getiren halk, aylardır devam eden hükümet karşıtı protestoların gölgesinde yerel seçime gidiyor. Demokrasi savunucularıyla Çin yanlıları arasındaki toplumsal kamplaşmanın giderek keskinleştiği kentte, bugün düzenlenen mahalli idare seçimine halktan rekor katılım bekleniyor.

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