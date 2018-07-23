Dünya Trumptan İrana sert yanıt Sonuçlarına katlanırsın
AMERİKA

Trump'tan İran'a sert yanıt: Sonuçlarına katlanırsın

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ABD hakkındaki açıklamalarının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan sert yanıt geldi. Trump, "Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın. Artık sizin şiddet ve ölüme dair kaçık ifadelerinizi sineye çekecek bir ülke değiliz. Dikkat et" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yönelik, "Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte daha önce çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın" ifadesini kullandı.

Ruhani'nin, başkent Tahran'da ülkesinin büyükelçileri ve misyon temsilcilerine hitap ettiği konuşmada Trump yönetiminin İran'ın petrol ihracatını engelleme çabalarını eleştirirken kullandığı "İran'la barış, barışların anası; savaş, savaşların anasıdır" sözüne Trump'tan yanıt geldi.

Twitter hesabı üzerinden "İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye" başlığı ile yaptığı paylaşımda Trump şu ifadelere yer verdi:

Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın. Artık şiddet ve ölüme dair kaçık ifadelerinizi sineye çekecek bir ülke değiliz. Dikkat et.

Ruhani İran halkının, ülke güvenliği ve çıkarları aleyhine kışkırtmalara boyun eğmeyeceğini dile getirmiş ve Trump'ı "yalancı bir zorba" olarak nitelendirmişti.

İran'ın stratejik derinliğinin doğudan Hint alt kıtası, batıdan Akdeniz, güneyde Kızıldeniz'e ve kuzeyde Kafkasya'ya uzandığını söyleyen Ruhani, "Siyasetten biraz anlayan kişi, İran'ın petrol ihracatını engelleyeceğiz demez. Birçok boğaz var. Hürmüz Boğazı bunlardan sadece biridir. İran'la barış, barışların anası; savaş, savaşların anasıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İran yol kesti
DÜNYA
İran yol kesti

Erbil'de valiliğe saldırı

Erbil'de valiliğe saldırı

3 saldırgan personeli rehin aldı, 2 polis yaralı.
Artık yeter

Artık yeter

'Kazanırken Alman, kaybederken göçmenim' deyip bıraktı.
Maaşları 200 bin TL'ye çıkacak

Maaşları 200 bin TL'ye çıkacak

Erdoğan'ın talimatıyla tavan sınırı kaldırıldı.
Saatte 67 araç

Saatte 67 araç

​Otomotivin başkenti olarak ifade ediliyor.
Akşenerdönemi kapandı

Akşenerdönemi kapandı

Akşener gitti, İyi Parti 9 ayda dağıldı.
'Sonuçlarına katlanırsın'

'Sonuçlarına katlanırsın'

​ABD Başkanı Trump'tan İran'a tehdit gibi uyarı.
Yeni hafta için uyarı

Yeni hafta için uyarı

​Meteoroloji'den tüm yurdu ilgilendiren tahmin.

Müslümanların sessizliği İsrail'e cesaret verdi.
Bedellide kritik gün

Bedellide kritik gün

Yüzbinlerin gözü kulağı Meclis'ten gelecek haberde.
İki soluklu plan

İki soluklu plan

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yakından takip edecek.
Adnan Oktar içinoğlunu terketti

Adnan Oktar içinoğlunu terketti

​Grup içerisindeki gayri meşru ilişkinin iğrençliği.
MİT kumpasıDavos'la başladı

MİT kumpasıDavos'la başladı

​FETÖ'nün, İsrail'e çalıştığı gözler önüne serildi.
Tarımda fikir havuzu

Tarımda fikir havuzu

Bakanlık bünyesinde özel bir web sitesi de kuruldu.
Halep yağması

Halep yağması

​Esed'in kontrolü ele geçirdiği Halep'te hayat felç.
2. ele yoğun ilgi

2. ele yoğun ilgi

İkinci el pazarı 2 milyon 296 bine ulaştı.
Raşit Dostum'asuikast girişimi

Raşit Dostum'asuikast girişimi

Saldırıda Dostum yara almazken 14 kişi öldü.
Türkiye'yeyüksek faiz kıskacı

Türkiye'yeyüksek faiz kıskacı

​Türkiye dünyada en yüksek faizin olduğu 4. ülke.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.