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Dünya Trump tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüsü neden önemsiz göstermiş Halkı paniğe sürüklemek istemedik
AMERİKA

Trump'tan koronavirüs açıklaması

Trump tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüsü neden önemsiz göstermiş: Halkı paniğe sürüklemek istemedik

Dünyanın mücadele etmek adına tüm imkanlarını seferber ettiği, yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği ve çok daha fazlasının da bulaş olduğu koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri sürüyor. Salgınla mücadele devam ederken ABD'li gazeteci Bob Woodward yeni kitabında ülkesinin Başkanı Donald Trump hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Woodward, Trump'ın salgının başından beri tehlikenin ne boyutta olduğunu bildiğini ancak bunu halktan sakladığını iddia etti. Trump bu iddialara cevap olarak, "Paniği azaltmak için belki de bunu yapmış olabiliriz. Ben bu ülkenin tribün lideriyim. Ülkemi çok seviyorum. Halkın ürkmesini ya da panik yaratmayı sevmiyorum" ifadelerini kullanarak iddiaları doğrulamış oldu.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ABD Yüksek Mahkemesi için 20 yargıç adayını açıkladı.

"Başından beri biliyordu"

  • Öte yandan Trump, ABD'li gazeteci Bob Woodward'ın yeni kitabındaki, "Trump en başından beri Kovid-19'un tehlikelerini biliyordu ancak halka açıklamadı ve halka virüsü olduğundan farklı gösterdi." iddialarına da yanıt verdi.

"Bunu yapmış olabilirim"

  • Trump, "Paniği azaltmak için belki de bunu yapmış olabiliriz. Ben bu ülkenin tribün lideriyim. Ülkemi çok seviyorum. Halkın ürkmesini ya da panik yaratmayı sevmiyorum. Tabii ki bu ülkeyi ya da dünyayı bir çılgınlığa götürmeyeceğim. Biz millet olarak güven ve güç göstermek istiyoruz. Benim yaptığım bu." diye konuştu.

"Halkı paniğe sürüklemek istemedik"

ABD'nin Kovid-19 salgınıile "başarılı" bir mücadele yürüttüğünü ve yakın zamanda aşı ve ilaç anlamında büyük ilerleme kaydedeceklerini vurgulayan Trump, "Halkı paniğe sürüklemek istemedik, biz ortalığa çıkıp 'büyük bir problemimiz var' diye bağırarak insanları korkutmak istemedik. Acilen tüm dünyadan maske ve cerrahi önlük almaya başladık, çünkü bu malzemelerin fiyatlarının satın alamayacak kadar pahalı olmasını istemedik." dedi.

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  • Trump, bu davranışının halkta güven kaybına yol açıp açmayacağının sorulması üzerine, "Ben bunun da halkın güveninin bir parçası olduğuna inanıyorum, bu tür durumlarda liderlik göstermek zorundasınız.Yapmak isteyeceğiniz son şey ise ülkede panik yaratmak olur." ifadelerini kullandı.

"Siyasi saldırı"

Salgının sorumlusunun Çin olduğunu vurgulayan Trump, "Woodward'ın şu an yaptığı bir siyasi saldırı." dedi.

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