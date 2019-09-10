Dünya Trumptan kritik karar John Boltonı görevden aldı
AMERİKA

Trump'tan kritik karar: John Bolton'ı görevden aldı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ı görevden aldığını açıkladı. Venezuela ve İran konusunda askeri gücü öne çıkartan yaklaşımları nedeniyle Trump ile Bolton arasında anlaşmazlık yaşandığı biliniyordu. Bolton, FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişimine açıkça destek veren isimler arasındaydı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldı.

Göreve geldiği günden bu yana Venezuela ve İran konusunda askeri müdahaleyi öne çıkartması nedeniyle Trump'la sorunlar yaşadığı vurgulanıyordu.

  • ABD basını geçtiğimiz günlerde, Afganistan müzakereleriyle ilgili anlaşmanın taslak metninin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a gösterilmediğini ve Bolton'ın köşeye itildiği öne sürülmüştü.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın Ortadoğu'daki politikalarını belirleyen bir isim olarak öne çıkıyordu.

FETÖ'nün darbesine açık destek vermişti

Neo-muhafazakâr bir isim olan John Bolton 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimiyle ilgili olarak, "Erdoğan devrilirse gözyaşı dökmem" yorumunu yapmıştı.

  • Darbe girişimi gecesi Fox televizyonuna düşünce kuruluşu American Enterprise Enstitüsü uzmanı olarak katılan Bolton, "Eğer darbe başarılı olursa Erdoğan'ın yeniden Osmanlı hilafetini geri getirme, Orta Doğu'da baskın bir güç olma ve Türkiye'yi daha İslamcı bir yöne götürmesi engellenecek" demişti.
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