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Trump'tan seçim kararnamesi

Trump'tan seçim kararnamesi

10:2126/03/2025, Çarşamba
DHA
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Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı kararnamaye göre, federal seçimlerde seçmen kaydı yaptıranların vatandaşlık belgesi ibraz etmesi zorunlu hale getirildi.

ABD Başkanı
Donald Trump
'ın imzaladığı kararnameye göre, ‘federal seçimlerde' güvenliğin sağlanması için seçmen kayıt formunda vatandaşlık belgesi gösterilmesinin zorunlu olacağı belirtildi.

Trump açıklamasında,
"Bazıları seçimi açık ara farkla kazandığımız için şikayetçi olmamamız gerektiğini düşünüyor olabilir. Ancak seçimlerimizi düzene koymalıyız"
ifadelerini kullandı.


#Donald Trump
#ABD
#Seçim

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