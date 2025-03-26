Trump'tan seçim kararnamesi

Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı kararnamaye göre, federal seçimlerde seçmen kaydı yaptıranların vatandaşlık belgesi ibraz etmesi zorunlu hale getirildi.
ABD Başkanı
Donald Trump
'ın imzaladığı kararnameye göre, ‘federal seçimlerde' güvenliğin sağlanması için seçmen kayıt formunda vatandaşlık belgesi gösterilmesinin zorunlu olacağı belirtildi.
Trump açıklamasında,
"Bazıları seçimi açık ara farkla kazandığımız için şikayetçi olmamamız gerektiğini düşünüyor olabilir. Ancak seçimlerimizi düzene koymalıyız"
ifadelerini kullandı.
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