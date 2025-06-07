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Trump'tan süpersonik uçuş ve dron kararnamesi

Trump'tan süpersonik uçuş ve dron kararnamesi

09:337/06/2025, Cumartesi
DHA
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Trump'tan süpersonik uçuş ve dron kararnamesi
Trump'tan süpersonik uçuş ve dron kararnamesi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de süpersonik uçuşların geliştirilmesi çalışmalarını teşvik etmek ve dron endüstrisinde Çin ile rekabet edecek seviyeye için kararnameler yayınladı. Trump'ın yürütme emirleri, operatörlerin hem ticari hem de kamu güvenliği görevleri için bu hava araçlarını görüş alanlarının ötesinde uçurmalarına izin veren yeni bir kuralı hızlıca yürürlüğe koymasını ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) yöneticisine İHA muafiyet incelemelerini hızlandırmak için yapay zekayı konuşlandırmasını emrediyor.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Oval Ofis'te düzenlenen törende imzaladığı yürütme emirleriyle, ABD'de süpersonik uçuşların yeniden önünü açılması ve insansız hava araçlara (İHA) yönelik kısıtlamaların hafifletilmesi yoluyla Çin'le rekabette zorlanan sektörün desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi. Trump'ın yürütme emirleri, operatörlerin hem ticari hem de kamu güvenliği görevleri için bu hava araçlarını görüş alanlarının ötesinde uçurmalarına izin veren yeni bir kuralı hızlıca yürürlüğe koymasını ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) yöneticisine İHA muafiyet incelemelerini hızlandırmak için yapay zekayı konuşlandırmasını emrediyor.


Trump'ın imzaladığı diğer iki kararnamenin, ABD siber güvenliğini güçlendirmeyi ve Amerikan hava sahası egemenliğini sağlamayı amaçladığı kaydedildi. Beyaz Saray'ın açıklamasında, “Başkan Donald J. Trump yabancı siber tehditlere karşı kritik korumalara odaklanarak ve güvenli teknoloji uygulamalarını geliştirerek ülkenin siber güvenliğini güçlendirmek için bir Yürütme Emri imzaladı” ifadelerine yer verildi.





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