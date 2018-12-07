Dünya Trump ile Tillerson arasında söz düellosu
AMERİKA

Trump ile Tillerson arasında söz düellosu

ABD Başkanı Trump ile Dışişleri eski Bakanı Tillerson arasında birbirini suçlayan açıklamalar geldi. Tillerson, Trump için "Oldukça disiplinsiz ve okumayı sevmeyen biri olarak" için ifadelerini kullandı. Trump'tan ise cevap gecikmedi ve Tillerson için 'Bir kaya kadar aptaldı' yorumunda bulundu.

Yeni Şafak
Arşiv: ABD Başkanı Trump, Dışişleri eski Bakanı Tillerson
Arşiv: ABD Başkanı Trump, Dışişleri eski Bakanı Tillerson

ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri eski Bakanı Rex Tillerson arasında birbirini suçlayan açıklamalar geldi.

ABD Dışişleri eski Bakanı Rex Tillerson, konuk olduğu Amerikan CBS televizyonunda gazeteci Bob Schieffer'e Donald Trump'ı anlattı.

Tillerson, Trump'la çalışmasına ilişkin "Benim için zor olan şey, disiplinli, oldukça süreç odaklı ExxonMobil şirketinden gelip oldukça disiplinsiz, okumayı sevmeyen, brifing raporlarını okumayan ve birçok şeyin detaylarına bakmayı sevmeyen ve sadece 'ben buna inanıyorum' diyen bir adamla çalışmaktı." ifadelerini kullandı.

Trump'ın genellikle içgüdüleriyle hareket ettiğini ve bunun da zaman zaman fevrilik gibi göründüğünü anlatan Tillerson, "Fevri davranmak istemiyor aslında. Gerçekten içgüdüleri ile hareket etmeye çalıştığını düşünüyorum." diye konuştu.

"Bunu yapmak istiyorum"

Tillerson "Çok sık bir şekilde Başkan 'bunu yapmak istiyorum ve şöyle yapmak istiyorum' derdi. Ve ben de ona 'Sayın Başkan ne yapmak istediğinizi anlıyorum ama bunu yapamazsınız, bu kanunları ihlal ediyor' derdim." ifadesini kullandı.

Trump'ın Twitter kullanımını da eleştiren eski bakan, Amerikan halkının Trump'ın sosyal medya paylaşımlarıyla yetinmesinin kendisine rahatsızlık verdiğini belirtti.

Trump'tan cevap gecikmedi

Bu paylaşıma ABD Başkanı Trump'tan cevap gecikmedi. Trump, ise Twitter hesabıdnan Tillerson için "Mike Pompeo çok iyi çalışıyor. Selefi Rex Tillerson gerekli mental kapasiteye sahip değildi. Bir kaya kadar aptaldı, kendisinden yeterince hızlı kurtulamadım. Feci şekilde tembeldi. Şimdi artık dışişlerinde tamamen yeni bir durum ve büyük bir motivasyon var." ifadelerini kullandı.

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Trump, Tillerson'ı dışişleri bakanlığı görevine getirdiğinde ise "Dışişleri bakanı olmak üzere dünyanın gerçek anlamda en büyük iş liderlerinden birini seçtim. ExxonMobil CEO'su ve Başkanı Rex Tillerson." paylaşımında bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığında Tillerson yerine Pompeo

Trump'ın ilk kabinesinde Dışişleri Bakanlığı görevine atadığı eski Exxon Mobil Üst Düzey Yöneticisi Rex Tillerson, kabinede bir yılı aşkın süre görev yaptı. Trump ile özellikle Kuzey Kore ve Körfez ülkeleri politikalarında sık sık çatışan Tillerson, yine Başkan Trump tarafından bu yıl 13 Mart'ta görevinden alınmıştı. Trump, Tillerson'ın yerine İran karşıtlığıyla tanınan ve o tarihte CIA Direktörlüğü görevini yürüten Mike Pompeo'yu getirdi.

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