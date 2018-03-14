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AMERİKA

ABD 'uzay ordusu' mu kuruyor? Trump'tan 'uzay ordusu' açıklaması

Trump'tan 'uzay ordusu' çıkışı

ABD Başkanı Trump, uzayın tıpkı hava, deniz, kara gibi çatışma gölgesi kapsamına girdiğini ve bu alanda bir güce sahip olunması gerektiğini açıkladı. Trump'ın dikkati çeken açıklamaları, 'uzay ordusu' tartışmalarına yeni bir boyut getirdi.

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ABD Başkanı Donald Trump, askeri personele konuşma yapıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, askeri personele konuşma yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, askeri personele yaptığı konuşmada uzayın tıpkı hava, deniz, kara gibi çatışma gölgesi kapsamına girdiğini ve bu alanda bir güce sahip olunması gerektiğini açıkladı.

Son dönemde sıkça gündeme gelen uzay ordusu fikri bu sefer ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeminde.

NTV'de yer alan habere göre, ABD'nin bir uzay gücüne ihtiyaç duyduğunun altını çizen Trump, bunun nedeninin uzayında artık çatışma bölgesi kapsamında değerlendirilmesini gösterdi ve ABD'nin bu alanda kendisini savunacak yeterlilikte olması gerektiğini belirtti.

Trump askeri personele yaptığı konulmasında konuşmasında uzayın hava, kara ve deniz gibi bir askeri yönden ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Benzer bir açıklama geçtiğimiz haftalarda ABD'li General David Goldfein'dan da gelmişti. ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yapan General David Goldfein, uzaya da sıçrayabilecek bir savaşa karşı hazırlıklı olunması gerektiğini iddia etmişti.

ABD'nin bu alanda mücadele edebilmesi için yeni teknolojiler, eğitim sistemleri geliştirmek zorunda olduğunun altını çizen Goldfein, milyarlarca dolarlık ek ödeneğe de ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.

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