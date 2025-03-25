Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump'tan Venezuela yaptırımı: Yüzde 25 ek tarife geliyor

Trump'tan Venezuela yaptırımı: Yüzde 25 ek tarife geliyor

10:5625/03/2025, Salı
DHA
Sonraki haber

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan petrol veya gaz satın alan ülkelere 2 Nisan'dan itibaren yüzde 25 tarife getirileceğini bildirdi.

Trump, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'dan petrol veya doğalgaz alan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini ifade etti. Trump, söz konusu tarifenin 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini bildirerek, "Önümüzdeki birkaç gün içinde otomobiller, arabalar, keresteler ve marangozlarla ilgili bazı ek tarifeler duyuracağız. Tüm bu marangoz şirketlerini geri getireceğiz” ifadelerini kullandı.

#ABD
#Donald Trump
#Venezuela

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da bu hafta hava durumu nasıl olacak? 24-30 Mart hava durumu