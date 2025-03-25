Trump'tan Venezuela yaptırımı: Yüzde 25 ek tarife geliyor

Trump, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'dan petrol veya doğalgaz alan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini ifade etti. Trump, söz konusu tarifenin 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini bildirerek, "Önümüzdeki birkaç gün içinde otomobiller, arabalar, keresteler ve marangozlarla ilgili bazı ek tarifeler duyuracağız. Tüm bu marangoz şirketlerini geri getireceğiz” ifadelerini kullandı.