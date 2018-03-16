TSK Afrin halkına havadan bildiri attı

Bugüne kadar operasyonda sivil kayıp olmaması Türk Milleti'nin bu konudaki hassasiyetini ortaya koymakta.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, dost ve kardeş Afrin halkına yönelik Kürtçe ve Arapça olmak üzere 2 dilde hazırlanan bildiriler havadan dağıtıldı.

20 Ocak'tan bu yana Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölge halkının huzur ve güvenliğini sağlamayı hedefleyen TSK, halka PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütlerine karşı birlikte mücadele çağrısı yaptı.

TRT radyosu dinleyin

Afrin'deki sivillere TSK'dan atılan ikinci bildiride, "Garantimiz altındasınız, teröristlere 'dur' deyin! TRT Radyosu dinleyin" ifadeleri kullanıldı.

Harekat 56'ncı gününe ulaştı

Zeytin Dalı Harekâtı 56'ncı gününde devam ediyor. Harekatta önemli aşamalar kaydedildi. TSK'nın ilerleyişi devam ederken, ÖSO da sahada faaliyetlerini sürdürüyor. İlk günden bu yana 3530 terörist etkisiz hale getirildi.