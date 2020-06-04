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Dünya TSK İdlib hava sahasını çembere aldı
ORTADOĞU

TSK İdlib hava sahasını çembere aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Beşşar Esed rejiminin İdlib'e yeni saldırılarını engellemek için ateşkes sonrası dönemde de yoğun hazırlıklar yaptı. Korkut, HAWK-21, Atılgan ve HİSAR-O'nun bazı parçaları İdlib sahasına konuşlandırıldı. TSK'nın bölgeye sevk ettiği hava savunma ve erken radar sistemlerinin rejim için caydırıcı olacağını belirten uzmanlar, "Türkiye süreç boyunca ateşkes bozulacakmış gibi hazırlıklarını yaptı. İdlib'e askeri sistemler, 4 bin askeri araç ve 10 binin üzerinde askeri personel gönderilmesi de bunun en net göstergesi" değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Hız Yeni Şafak
TSK, rejimin yeni saldırılarını engellemek için tüm hazırlıklarını yaptı. Harita: TSKMAP
TSK, rejimin yeni saldırılarını engellemek için tüm hazırlıklarını yaptı. Harita: TSKMAP

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de 33 askerimizin şehit düştüğü saldırının ardından başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı bugüne kadar Bahar Kalkanı Harekâtının misyonunun sona erdiğine dair resmi bir açıklama yapmazken, TSK envanterindeki en kritik hava savunma sistemleri de İdlib sahasına konuşlandırılıyor.

Bu süre zarfında M4 ve M5 karayollarının kuzey bölgesindeki askeri varlığını güçlendirmeye devam eden Mehmetçik, Esed rejiminin İdlib'e yönelik yeni bir saldırı ihtimaline karşı eli tetikte bekliyor.

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, İdlib'e birden fazla hava savunma ve radar sistemlerinin konuşlandırılması ile ilgili, "Türk Silahlı Kuvvetleri harekat hiç başlamayacakmış gibi itidalle yaklaşıyor ama her an başlayacakmış gibi de hazırlıklar yapıyor" yorumunda bulundu.

Rusya ile ateşkesin sağlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye çok yoğun askeri takviyeler gerçekleştirdiğinin altını çizen Oğuz, "Yaklaşık 1 hafta süren Bahar Kalkanı Harekatı sonrası İdlib'e yaklaşık 4 bin araç, 10 binin üzerinde personel gönderildi. Türkiye, ateşkes yapıldı diye hiçbir şekilde durmadı. Aynı hızla devam etti. 4 bin araç ve 10 bin personel çok büyük rakamlar" ifadelerini kullandı.

HAWK hava savunma sistemleri İdlib'e konuşlandırıldı.

REJİM ORDUSU İÇİN CAYDIRICI OLACAK

Resmi açıklamalar ve açık istihbarat kaynaklarına göre, İdlib'e Atılgan, Korkut, HAWK-21 ve HİSAR-O'nun bazı parçalarının konuşlandırıldığını hatırlatan Oğuz şunları söyledi:

"İdlib'e mümkün olan kabiliyetlerimiz ölçüsünde hem erken ihbar ve hava savunma radarlarının hem de katmanlı şekilde hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığını biliyoruz. Bunlar rejime karşı önemli bir caydırıcılık unsuru olacaktır. TSK'nın bölgedeki askeri varlığı şubat ayındakinden çok daha ileri.

"HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ RADARLARLA DESTEKLENMELİ"

Tek başına hava savunma sistemlerinin yeterli olmadığını Libya'daki Hafter unsurlarında gördük. Hava savunma sistemleri katmanlı olması gerektiği gibi bir radar ağı ile de desteklenmeli. Hedef çok uzaktan başlayarak takip ve tespit edilmeli ki, vuruş alanına girdiği zaman vurabilecek süreniz olsun. HİSAR-O'nun KALKAN-II radarının İdlib'e gönderilmesi gelişmiş bir radarın orada olması anlamına gelir. Bu radar, hava savunma sistemlerinin etkin şekilde kullanmak için oldukça önemlidir.

İdlib şehir merkezine ATILGAN sistemlerinin sevk edildiği görüldü.
  • İdlib'de birden fazla ATILGAN Kaideye Monteli Stinger Sistemi'nin gönderildiğini de gördük. KORKUT sistemlerinin gönderildiğini de tahmin ediyoruz. Libya'da gönderdiğimize göre, İdlib'e de sevk edilmiştir diye değerlendiriyoruz. ATILGAN'ların birlik bazında, KORKUT'un ise HAWK ile birlikte kullanıldığını düşünüyoruz."

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