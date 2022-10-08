Dünya TSK Katardaki Dünya Kupasında görevlendirilecek
ORTADOĞU

TSK Katar'daki Dünya Kupası'nda görevlendirilecek

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Katar'da "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" kapsamında 6 ay süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
TSK Katardaki Dünya Kupasında görevlendirilecek
Foto: Arşiv.

Katar'ın, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonuna müttefik ülkelerden talep ettiği askeri destek kapsamında TSK'nın 6 ay süreyle Katar'da görevlendirilmesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • Resmi Gazete'de, Bu organizasyona dünya sathından 1 milyon kişinin üzerinde katılım beklendiği ifade edilirken, bu kapsamda düzenlenecek spor etkinliklerinin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi için Katar Silahlı Kuvvetleri ile Katar hükümeti tarafından davet edilen ülkelerden unsurların katılımıyla Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'nın müştereken icra edileceği bildirildi.

TSK'nın Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilmesine ilişkin tezkere kabul edildi
GÜNDEM
TSK'nın Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilmesine ilişkin tezkere kabul edildi

Katar tezkeresi Meclis Başkanlığına sunuldu
GÜNDEM
Katar tezkeresi Meclis Başkanlığına sunuldu
Resmi Gazetede yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

​TSK Katar'daki Dünya Kupası'nda görevlendirilecek.
Meclise sunuldu

Meclis'e sunuldu

​Bakan Koca'dan İntörn Doktorlar için 'ücret' açıklaması.
Zelenskiy’den BBC’ye şok açıklama: Rusya, halkını nükleer saldırıya hazırlıyor

Cemevi Başkanlığı kuruluyor.

​İlk belirlemelere göre hasar büyük.

​Anayasa çalışmasını Meclis'e sunacağız.

​Yasakçı kafa yine hortladı.

​Nükleer riski 60 yılın zirvesinde.

​Türkiye'deki Suriyeli sayısını 3 milyon 646 bin 278.

Üçüncü ülkelerden başkentlere kayıyor.

​Islah ve rehabilite edici fonksiyonu öne çıkacak.

​'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme'

​Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi'ydi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.