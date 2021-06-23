Tüm kısıtlamalar kalkmıştı: İsrail'de delta varyantı alarmı

Ekonomi

Orka Holding Amerika kıtasında büyüyor

Dünya moda perakendesinin önde gelen markaları Damat Tween ve D’S Damat’ı bünyesinde bulunduran Orka Holding, Amerika kıtasında büyümek üzere Kanada merkezli yatırım danışmanlığı ve markalaşma şirketi World17 Group ile anlaşma yaptı. Orka Holding, anlaşma ile 2023 yılına kadar Amerika kıtasında 10 mağazaya ulaşmayı ve yoğun e-ticaret operasyonu büyüterek kıtada yüksek marka bilinirliğine ve satış hacmine erişmeyi hedefliyor.