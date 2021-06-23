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Tüm kısıtlamalar kalkmıştı: İsrail'de delta varyantı alarmı

Tüm koronavirüs kısıtlamalarının kalktığı İsrail'de delta varyantı alarmı verildi. Halkın yaklaşık yüzde 60'ının aşı olduğu İsrail'de, sağlık yetkilileri ülkedeki Covid-19 vakalarının yeniden artmasıyla "yeni bir dalga" riski konusunda uyarıda bulundu. İsrail'de son haftalarda maske yasağı da kalkmıştı.

Haber Merkezi Diğer
Tüm kısıtlamalar kalkmıştı: İsrailde delta varyantı alarmı
İsrail'de delta varyantı alarmı.

Nüfusun yarısından fazlası aşılanan İsrail'de Delta varyantı nedeniyle 'yeni dalga' riski oluştu.

Halkın yaklaşık yüzde 60'ının aşı olduğu İsrail'de, sağlık yetkilileri ülkedeki Covid-19 vakalarının yeniden artmasıyla "yeni bir dalga" riski konusunda uyarıda bulundu.

SALGINDA YENİ DALGA

Vakalardaki hafif artışın Delta varyantından kaynaklandığını vurgulayan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, günlük vaka sayılarında kaydedilen artışı "salgında yeni dalga" olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Euronews'te yer alan habere göre delta varyantının yurtdışından gelen İsrailli yolcular tarafından ülkeye getirildiğini belirten Bennett, yolcuların tamamına Covid-19 testi yapılacağını ve zorunlu olmadıkça İsraillilerden yurt dışına çıkmamalarını istedi.

MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTU

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Covid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda, 15 Haziran'da da bazı istisnalar hariç kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'de görülen yeni vakaların yüzde 70'i ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta varyantı kaynaklı.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 387'ye yükseldi.

İsrail'de açık havada maske artık zorunlu değil
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İsrail'de açık havada maske artık zorunlu değil

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