Tünel de tır’lar da bitmiyor

ABD, örgüte gündüz vakti 60 TIR’lık bir yardım konvoyu daha sevk etti.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye kuzeyini boşaltması konusunda Türkiye ile mutabakat imzalayan ABD, beklendiği gibi yine sözünde durmadı.

Sevkiyat

Münbiç’teki oyalama dönemine her geçen gün daha da benzeyen süreç, hem teröristlerin hem de Pentagon’un meydan okumasına sahne oluyor. PKK’ya şimdiye dek 25 bini aşkın TIR dolusu silah-cephane gönderen ABD, dün örgüte gündüz vakti 60 TIR’lık bir yardım konvoyu daha sevk etti. PKK’ya lojistik destek amaçlı yapılan sevkiyat, TIR’ların Suriye-Irak arasındaki Simelka Sınır Kapısı’ndan geçişi sırasında görüntülendi. Daha önce bu tür yardımları gece vakti sevk eden Amerikalıların dünkü intikali gündüz gözüyle yapması dikkat çekti.

Yeni Şafak, teröristlerin sınır boyunda kazdığı tünelleri 30 Ağustos’ta duyurmuştu.

HİÇ ARA VERMEDİLER



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ABD’nin “Sınırı boşaltacaklar” dediği PKK/YPG ise Türkiye hududundaki bölgeyi köstebek tarlasına çevirdi. Teröristler gece gündüz tünel kazıyor. Münbiç, Ayn el-Arab (Kobani), Tel Abyad, Rasulayn, Kamışlı ve Malikiye’de yoğun biçimde tünel ve mevziler kazdığı bilinen örgüt, halihazırda Ayn el-Arab, Tel Abyad ve Sırrin’de yeni tüneller inşa ediyor. Kazı çalışması devam eden tünellerde yapılan yeni çekimlerde örgütün sözkonusu faaliyetlerine son vermediği görülüyor. Daha önce terör örgütü DEAŞ’ın uyguladığı taktikleri kullanan YPG/PKK, tünelleri olası askeri harekatlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazıyor.