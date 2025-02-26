Turistler sadece uzak bir köşedeki özel bölgeye girebilecek: Kuzey Kore 5 yıl sonra kapıyı açtı

Turistlerin Rason'da fabrikaları, mağazaları, okulları ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un dedesi Kim Il Sung ve babası Kim Jong Il'in heykellerini ziyaret ettiklerini belirten Cockerell,

"Ocak 2020'den bu yana ülke tüm yabancı turistlere kapalı. Kuzey Kore'nin en kuzeyindeki Rason bölgesinde nihayet bir açıklık bulduğumuz için mutluyuz."