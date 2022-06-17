Dünya Türk genci Avustralyada gözaltında öldürüldü
OKYANUSYA

Türk genci Avustralya’da gözaltında öldürüldü

Avustralya medyası, Gökhan Can adlı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Perth kentinde bulunan göçmen gözaltı merkezinde, dün gece yarısı uykusu sırasında bıçaklanarak öldürüldüğünü yazdı.

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Türk genci Avustralya’da gözaltında öldürüldü
Gökhan Can

Avustralya medyası, Gökhan Can adlı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Perth kentinde bulunan göçmen gözaltı merkezinde, dün gece yarısı uykusu sırasında bıçaklanarak öldürüldüğünü yazdı. Cinayetin ardından tesiste yangın çıktı. Olay yerine gelen güvenlik ekipleri, bıçaklayan kişiyi gözaltına aldı. 32 yaşındaki Gökhan Can’ın yaklaşık üç yıldır gözaltı merkezinde tutulduğu, oturma izni verilmediği, ancak yakın zamanda Türkiye’ye dönmek için başvuruda bulunduğu ifade edildi. Can’la aynı gözaltı merkezinde tutulan bir görgü şahidi olay sonrası, “Burada insanlar ölüyor. Burada insanın hiçbir değeri yok. İnsanı insan yapan şey vize denilen bir kağıt parçası mı” sözleri ile sert tepki gösterdi.

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