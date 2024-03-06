Türk Kızılayı Gazze'de

İsrail'in Gazze'deki soykırımı yüzünden evlerinden edilen Filistinliler, Refah'ta Türk Kızılayı'nın çadırında hayata tutunmaya çalışıyor. Filistinli bir kadının çocuğuyla beraber, Kızılay çadırının önünde kısıtlı imkanlarla kazanda yemek pişirdiği görüntüler ise yürekleri sızlattı. Gazze'nin en güneyindeki Refah kentinde, kuzey bölgelerden evlerine terk ederek gelen 1,4 milyon Filistinli, zor şartlar altında çadırlarda kalıyor.