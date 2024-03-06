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Dünya

Türk Kızılayı Gazze'de

İsrail saldırılarından korunmak için evlerini terk ederek Refah'a sığınan Filistinliler, Türk Kızılayı tarafından dağıtılan çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

04:00 - 6/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:59 - 6/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı yüzünden evlerinden edilen Filistinliler, Refah'ta Türk Kızılayı'nın çadırında hayata tutunmaya çalışıyor. Filistinli bir kadının çocuğuyla beraber, Kızılay çadırının önünde kısıtlı imkanlarla kazanda yemek pişirdiği görüntüler ise yürekleri sızlattı. Gazze'nin en güneyindeki Refah kentinde, kuzey bölgelerden evlerine terk ederek gelen 1,4 milyon Filistinli, zor şartlar altında çadırlarda kalıyor.



#Gazze
#Türk Kızılayı
#Refah
#Filistin
#İnsani Yardım
1 saat önce
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