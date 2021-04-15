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Dünya Türk üssüne saldırıda kullanılan fırlatma rampaları Haşdi Şabi bölgesinde bulundu
ASYA

Türk üssüne saldırıda kullanılan fırlatma rampaları Haşdi Şabi bölgesinde bulundu

Irak'ın kuzeyinde yer alan Başika'daki Türk üssüne düzenlenen ve bir askerin şehit olduğu roketli saldırıda kullanılan fırlatma rampaları, Musul'da İran destekli Haşdi Şabi kontrolündeki bir bölgede bulundu.

Haber Merkezi AA
Türk üssüne saldırıda kullanılan fırlatma rampaları Haşdi Şabi bölgesinde bulundu
Tespit edilen rampalar.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Başika'daki Türk üssüne düzenlenen ve bir askerin şehit olduğu roketli saldırıda kullanılan fırlatma rampalarının, Musul'da Haşdi Şabi kontrolündeki bir bölgede bulunduğu belirtildi.

Şalalat ve Baveza bölgeleri arasında tespit edildi

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Musul Vali Yardımcısı Rafet Simo, "Türk askeri üssünü hedef alan füze fırlatma rampaları, Şalalat ve Baveza bölgeleri arasında, 30. Haşd (Haşdi Şabi) Tugayı bölgesinde bulundu" dedi.

Üs bölgesine üç roket ateşlenmişti

Milli Savunma Bakanlığı, dün Başika üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda bir askerin şehit olduğunu duyurmuştu.

Atılan üç roketten birinin üs bölgesine, diğer ikisinin ise köye düştüğü bildirilen açıklamada, saldırı sonucunda köyde yaşayan bir çocuğun da yaralandığı bildirilmişti.

Haşdi Şabi nedir?

Haşdi Şabi, terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Musul'u ele geçirmesi ardından Iraklı farklı milis güçlerinin bir araya gelmesiyle kuruldu.

Haşdi Şabi'nin büyük bölümü Şii milislerden oluşuyor ancak bünyesinde az sayıda Sünni gruplar da var.

Milis yapı içindeki örgütlerin büyük bölümünün İran'la yakın ilişkileri bulunuyor.

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