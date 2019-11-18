Dünya Türk ve Rus birliklerinden 8 ortak kara devriyesi yapıldı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Türk ve Rus birliklerinden 8. ortak kara devriyesi yapıldı

MSB, Fırat'ın doğusunda Ayn El Arab'da Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 8'inci ortak kara devriyesi icra edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Fırat'ın doğusunda 8'inci ortak kara devriyesi
Fırat'ın doğusunda 8'inci ortak kara devriyesi

Milli Savunma Bakanlığı, Rus askerleri ile Fırat’ın doğusunda icra edilen sekizinci kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı.

İHA'LAR İŞTİRAK ETTİ

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki sekizinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Ayn El Arab bölgesinde icra edilen sekizinci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 34 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı" denildi.

AA
Fırat'ın doğusunda 8'inci ortak kara devriyesi

AA
Fırat'ın doğusunda 8'inci ortak kara devriyesi

AA
Fırat'ın doğusunda 8'inci ortak kara devriyesi
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