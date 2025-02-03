Türk yardım TIR’ları Gazze'de

Türk Kızılay’ın yardım malzemeleri, ihtiyaç sahibi Gazzelilere ulaştı. AFAD koordinasyonunda Türkiye’nin 14’üncü yardım gemisiyle birlikte, Gazze’deki acil barınma ihtiyacını gidermek amacıyla hazırlanan 90 TIR’lık çadır ve barınma malzemelerinin 57 TIR’lık bölümü, dün sabah Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Gazze’ye giriş yaptı. Türkiye'den sevk edilen gıda kolileri ve konserve etler ile barınma malzemeleri, ihtiyaç sahibi Gazzelilere dağıtıldı. Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmayı bekleyen diğer yardım malzemelerinin de kısa sürede Gazze'ye ulaştırılması planlanıyor.