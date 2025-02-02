Eski ABD özel kuvvetleri mensubu 100 paralı asker Gazze'de

ABD'li özel askeri şirket UG Solutions, Gazze Şeridi'ne konuşlandı. Şirket bünyesindeki paralı askerler, Gazze Şeridi'ndeki stratejik öneme sahip Netzarim Koridoru'nda kontrol noktası kurdu.
İşgalci İsrail güçleri, Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması kapsamında Gazze Şeridi'nden çekilmişti.
Bölgeye, ABD merkezli UG Solutions konuşlandırıldı.
Eski Amerikan Özel Kuvvetler (SOF) personelinden oluşan UG Solutions, Gazze Şeridi'nin kuzeyini güneyinden ayıran Netzarim Koridoru'ndaki kontrol noktasını işletiyor.
Paralı askerler, güneyden kuzeye geçen Gazzelileri kontrol noktasında durdurarak araçlarda arama yapıyor.
Gazze'de görev yapan paralı askerlerin, günlük bin 100 dolar maaş ve 10 bin dolar işe başlangıç bonusu aldıkları belirtiliyor.
Kaynaklar, bölgeye 100 eski ABD özel kuvvetleri mensubunun gönderildiğini ifade etti.