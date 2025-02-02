Eski ABD özel kuvvetleri mensubu 100 paralı asker Gazze'de

İşgalci İsrail güçleri, Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması kapsamında Gazze Şeridi'nden çekilmişti.

Paralı askerler, güneyden kuzeye geçen Gazzelileri kontrol noktasında durdurarak araçlarda arama yapıyor.

Gazze'de görev yapan paralı askerlerin, günlük bin 100 dolar maaş ve 10 bin dolar işe başlangıç bonusu aldıkları belirtiliyor.