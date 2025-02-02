Netanyahu'dan dikkat çeken Orta Doğu açıklaması: Haritayı Trump ile yeniden çizeceğiz

Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile görüşmek için Washington'a yapacağı ziyaret öncesi havaalanında açıklamalarda bulundu.

'Haritayı yeniden çizeceğiz'

Hamas ve Hizbullah'a karşı saldırılarıyla Orta Doğu'nun çehresini değiştirdiğini öne süren Netanyahu, bu kararlarla haritayı yeniden çizdiklerini söyledi. Netanyahu, "Ancak Başkan Trump ile yakın çalışarak haritayı daha da iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Abraham Anlaşmaları'na atıf

Washington'da ABD Başkanı ile önemli bir görüşme yapacağını belirten işgalci Netanyahu, Trump'ın ilk döneminde 'öncülük ettiği' Abraham Anlaşmaları'nı hatırlatarak, "İsrail ve Orta Doğu için önemli sonuçlar doğurmuştur." dedi.

Gazze Kasabı Washington'a gidiyor

İşgalci İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile görüşmek üzere bugün ABD'ye hareket ediyor. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakereleri kapsamında Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de görüşeceğini açıklamıştı.



