Türkiye BRICS’e yakında katılabilir

Rusya’nın İzvestiya gazetesine konuşan BRICS Uluslararası Forumu Başkanı Purnima Anand, “çok yakında” Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan’ın, işbirliği örgütüne katılabileceği bilgisini paylaştı. Anand, Çin, Rusya ve Hindistan liderlerinin, üç ülkenin olası üyeliği konusunu, geçen ay düzenlenen 14’üncü BRICS Zirvesi’nde ele aldığını kaydetti. Forum Başkanı, üç ülkenin aynı zamanda BRICS’e üye olmayabileceğini belirleterek, ekonomik işbirliği örgütüne farklı ülkelerden ilginin olduğunu ve üye devletlerin de birliğin genişlemesine sıcak baktıklarını belirtti. Daha önce Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamada da Endonezya, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Arjantin’in BRICS’e üyelik için başvurmayı düşündüğü kaydedilmişti. 2006 yılında kurulan ve dünyanın gelişmekte olan en güçlü ekonomilerinin yer aldığı BRICS’te, Brezilya, Rusya, Çin, Rusya ve Güney Afrika üye ülkeleri oluşturuyor.

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