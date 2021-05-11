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Dünya Türkiye Diyanet Vakfı Filistinde yaraları sarmaya devam ediyor
ORTADOĞU

Türkiye Diyanet Vakfı Filistin’de yaraları sarmaya devam ediyor

Türkiye Diyanet Vakfı, sefalet ve sıkıntılar içinde yaşamak zorunda bırakılan, barış, istikrar ve güven isteyen, işgal altında var oluş mücadelesi veren mazlum Filistin halkına yıllardır olduğu yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Haber Merkezi İHA
Türkiye Diyanet Vakfı Filistin’de yaraları sarmaya devam ediyor
Türkiye Diyanet Vakfı, vatandaşların FİLİSTİN yazıp 1379’a SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabileceğini belirtti.

2008 yılından bu zamana kadar Filistin’e yaklaşık 35 milyon TL değerinde insani yardım ulaştırdıklarını belirten Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, şunları kaydetti:

"İnsanlık dışı muamele"

“Yıllardır olduğu gibi bu Ramazan ayında da Hz. Peygamber’in ayak bastığı, imam olup tüm peygamberlere namaz kıldırdığı Mescid-i Aksa İsrail askerlerinin baskınlarına maruz kalıyor. Miraca yol veren, kürsüsüyle etrafına nur saçan, Mescid-i Aksa’yı yalnız bırakmayan, İsrail askerlerinin baskınlarına karşı koymak için mücadele veren kardeşlerimiz, insanlık dışı muamelelere maruz kalarak zulme uğruyor.

"Filistinli kardeşlerimizin yanındayız"

Müslümanların göz bebeği, Hz. Peygamberin emaneti Kudüs için, Mescid-i Aksayı korumak için canları pahasına mücadele eden kardeşlerimize ve bu uğurda kutlu makama, şehitlik mertebesine erişen şühedaların yetimlerine, bizlere bıraktıkları emanetlere sahip çıkmak için gayret ediyoruz. İsrail’in bitmeyen zulmüne karşı dimdik ayakta durmaya çalışan Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz.”

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"Yavrularımız kefen değil bayramlık giysin"

Türk milletinin emaneti yardımları mazlum Filistin halkına ulaştırdıklarını belirten Açık, “2021 Ramazan Programımız kapsamında, 6 sivil toplum kuruluşu ile iş birliği içinde Kudüs ve Gazze’de 5 ayrı bölgede 27 bin 500 kişiye destek verdik. Kudüs’te 750 gıda paketi, 2000 iftar-kumanya Gazze’de 2000 bin gıda paketi olmak üzere toplamda 2750 gıda paketi ve 2000 kişiye iftarlık kumanya ulaştırdık. İstiyoruz ki bu bayramda yavrularımız, yetimlerimiz kefen değil bayramlık giysin. Bu kapsamda Gazze’de 750 yetimimize bayramlık kıyafet hediye ettik” şeklinde konuştu.

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"Yaraları birlikte saracağız"


Açık, hayırseverlerin, vatandaşların Filistin halkına yardım etmek istediğini ve bu yönde gerek sosyal medya kanalları üzerinden gerekse çağrı merkezi üzerinden kendilerine talepler geldiğini belirtti.

  • İhsan Açık, “Kardeşlerimizin bu zor günlerinde yanında olmak isteyen vatandaşlarımız bagis.tdv.org adresimizden online olarak ya da FİLİSTİN yazıp 1379’a SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilir.

Tarihin her döneminde olduğu gibi yaraları yine birlikte saracağız” dedi.


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