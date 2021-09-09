Türkiye düşmanı dernekten BAYKAR'a boykot çağrısı: ABD'li şirketler bağlarını kesmeli

ABD’li siyasetçi ve FETÖ’cülerin ortaklaşa kurduğu dernek ‘Kürtleri vuruyor’ diyerek BAYKAR Savunma'ya karşı boykot çağrısı yaptı.

Yurt içinde terörle mücadele, yurt dışında Suriye, Libya ve son olarak da Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonlarda adından sıkça söz ettiren BAYKAR Savunma tarafından geliştirilen SİHA'lar, bir kez daha ABD, Ermeni ve PKK lobileri tarafından hedef gösterildi.

ABD'de yıl başında başkanlık koltuğunu devralan Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalifleri destekleme sözünden cesaret alan lobiler, ilk adımlarını atarak, haziran ayında "Turkish Democracy Project (Türkiye Demokrasi Projesi)" adında bir oluşum kurmuştu.

DÜNYA Türkiye düşmanları Washington'da dernek kurdu: Türkiye'ye demokrasi getireceklermiş

Oluşumun kurucuları arasında John Bolton gibi Türkiye karşıtı eski siyasetçiler ve FETÖ üyeleri yer alıyor.

"SİHA'LAR KÜRTLERİ VURUYOR, ABD'Lİ ŞİRKETLER BAĞLARINI KESMELİ"

Söz konusu oluşum, Ermeni ve PKK lobilerinin de desteğiyle BAYKAR'a karşı boykot çağrısı başlattı.

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Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'ların "Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ ile mücadele eden 'Kürt güçlerini (PKK/YPG)' vurduğunun" belirtildiği skandal açıklamada, ABD'li şirketlere "BAYKAR ile bağlarınızı kesin" çağrısı yapıldı.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesinin (ANCA) paylaşımı

Amerikalı Kürdistan Dostları (AFKurds) isimli oluşumun paylaşımı

DÜNYA İngiliz gazeteci Alexander Mercouris: Türkiye Demokrasi Projesi’nin amacı Türkiye’yi parçalamak